Pune Gas Crematorium Closed : पुण्यातील स्मशानभूमीला इराण- इस्रायल युद्धाच्या झळा; गॅस दाहिन्या बंद, अंत्यसंस्कार वेटिंगवर

सचिन जाधव पुणे : इस्रायल- इराणमुळे अनेक देशात इंधन समस्या भेडसावू लागली आहे. भारतात सध्या डिझेल-पेट्रोलचा तुटवडा नसला तरी, एलपीजीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. यामुळे आता पुणे शहरातील समशानभूमीच्या महानगरपालिकेच्या गॅस आधारित विद्युत दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..या युद्धामुळे एलपीजी (प्रोपेन आणि ब्यूटेन) च्या पुरवठ्यात तीव्र घट झाली आहे. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती एलपीजी ला प्राधान्य देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. परिणामी, देशभरात गॅसच्या वापरावर निर्बंध आले आहेत. याचा थेट परिणाम पुणे शहरावर झाला असून, पुणे महानगरपालिका (PMC) ने शहरातील ३ गॅस आधारित दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. .विशेषतः पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमी येथे कार्यरत असलेल्या तीन गॅस दाहिन्या बंद राहणार आहेत. त्याऐवजी पाच विद्युत दाहिन्या पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय, एअर पॉल्यूशन कंट्रोल (APC) प्रणाली असलेल्या दाहिन्या देखील सुरू राहतील, जेणेकरून नागरिकांना कमीत कमी गैरसोय होईल..महापालिकेच्या विद्युत विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. घरगुती गॅसच्या तुटवड्यामुळे आधीच गॅस बुकिंग नियमांमध्ये बदल करण्यात आले असून, आता अंत्यसंस्कारांसाठीही पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे.या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून, भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशाला त्याचा फटका बसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळा कायम राहिल्यास एलपीजी टंचाई आणखी गंभीर होऊ शकते. दरम्यान नागरिकांनी घाबरून गॅस साठा करण्याची गरज नाही, परंतु गरजेनुसार नियोजन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..