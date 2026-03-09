पुणे

Pune Gas Crematorium Closed : पुण्यातील स्मशानभूमीला इराण- इस्रायल युद्धाच्या झळा; गॅस दाहिन्या बंद, अंत्यसंस्कार वेटिंगवर

LPG Supply Crisis India : पुणे महानगरपालिकेने शहरातील ३ गॅस आधारित दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैकुंठ स्मशानभूमीतील तीन गॅस दाहिन्या बंद राहणार असून पाच विद्युत दाहिन्या पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.
Gas-based crematorium furnaces at Vaikunth Crematorium in Pune remain temporarily closed due to LPG supply disruptions caused by the ongoing Israel–Iran conflict.

Gas-based crematorium furnaces at Vaikunth Crematorium in Pune remain temporarily closed due to LPG supply disruptions caused by the ongoing Israel–Iran conflict.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सचिन जाधव

पुणे : इस्रायल- इराणमुळे अनेक देशात इंधन समस्या भेडसावू लागली आहे. भारतात सध्या डिझेल-पेट्रोलचा तुटवडा नसला तरी, एलपीजीचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. यामुळे आता पुणे शहरातील समशानभूमीच्या महानगरपालिकेच्या गॅस आधारित विद्युत दाहिन्या तात्पुरत्या बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
funeral
LPG Gas
gas

Related Stories

No stories found.