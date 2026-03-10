Pune LPG Shortage : पुण्यातील रेस्टॉरंट्स अन् हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर, मोठे संकट ओढावले; इराण युद्धाच्या शहराला झळा !

LPG Shortage in Pune: इ्स्त्रायल-इराण युद्धाच्या झळा आता जगभरातील देशांसह भारतातील सामान्य नागरिकांनाही बसू लागल्या आहेत. पुण्यातील स्मशानभूमीतील गॅस वाहिन्या बंद केल्यानंतर आता व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे पुण्यातील अनेक भोजनालये, बेकरी आणि रेस्टॉरंट्स अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद पडू लागले आहेत..नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय) च्या पुणे चॅप्टर प्रमुख सायली जहागीरदार यांनी सांगितले की, शहरातील अन्न व्यवसायांवर या गॅस टंचाईचा मोठा परिणाम झाला आहे.ते म्हणाले की, सरकार घरगुती वापरासाठी एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देत असल्याने हा व्यत्यय आला आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक आस्थापनांना दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक असलेले सिलिंडर मिळविण्यात अडचण येत आहे..जहागीरदार म्हणाल्या की, रेस्टॉरंट क्षेत्र नियमित जेवणाऱ्यांव्यतिरिक्त विविध सेवांना समर्थन देते. मेस, कॉर्पोरेट कॅन्टीन, रुग्णालये आणि इतर संस्थांना देखील सेवा पुरवतात, म्हणजेच या कमतरतेमुळे अत्यावश्यक सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. व्यावसायिकांनी सांगितले की, परिस्थिती नुकत्याच समोर आलेल्या रिपोर्ट्च्या उलट आहे. रिपोर्टनुसार बाजारात व्यावसायिक एलपीजीवर बंदी किंवा कमतरता नाही. पण ग्राऊंड रियालिटी अशी आहे की, सिलिंडर सध्या उपलब्ध नाहीत..रेस्टॉरंट संघटनेने अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी पूर्णपणे थांबण्याऐवजी रेशनिंग यंत्रणा सुरू करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी इशारा दिला की दीर्घकाळ व्यत्यय आल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. या कमतरतेचा स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मवरही परिणाम होऊ शकतो, कारण रेस्टॉरंटच्या कामकाजात घट झाल्यामुळे ऑनलाइन अन्न ऑर्डर आणि क्षेत्रातील एकूण महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. फूड इंडस्ट्रीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना आणि सेवांना आणखी अडथळा येऊ नये म्हणून रेस्टॉरंट मालकांनी सरकारला या समस्येवर तातडीने लक्ष देण्याची विनंती केली आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.भारतीय रेस्टॉरंट उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च संस्था नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययांदरम्यान सरकारला सतत पाठिंबा देण्याची विनंती केली आहे.एनआरएआयचे सरचिटणीस प्रकुल कुमार यांनी असोसिएशनने अधिकाऱ्यांना व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची सतत तरतूद सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.