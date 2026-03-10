पुणे

Pune LPG Shortage : पुण्यातील रेस्टॉरंट्स अन् हॉटेल्स बंद होण्याच्या मार्गावर, मोठे संकट ओढावले; इराण युद्धाच्या शहराला झळा !

Pune Restaurants Closed : नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) च्या पुणे चॅप्टरने परिस्थिती गंभीर असल्याचा इशारा दिला आहे. या टंचाईचा परिणाम मेस, हॉस्पिटल कॅन्टीन, कॉर्पोरेट कॅन्टीन आणि इतर सेवांवरही होण्याची शक्यता आहे.
Restaurants and food businesses in Pune face operational challenges due to the shortage of commercial LPG cylinders amid global supply disruptions linked to the Israel–Iran conflict.

Yashwant Kshirsagar
LPG Shortage in Pune: इ्स्त्रायल-इराण युद्धाच्या झळा आता जगभरातील देशांसह भारतातील सामान्य नागरिकांनाही बसू लागल्या आहेत. पुण्यातील स्मशानभूमीतील गॅस वाहिन्या बंद केल्यानंतर आता व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध नसल्यामुळे पुण्यातील अनेक भोजनालये, बेकरी आणि रेस्टॉरंट्स अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद पडू लागले आहेत.

