ISRO CWPRS: आता अंतराळातून धरणे आणि नद्यांवर नजर; इस्रो-सीडब्ल्यूपीआरएसचा महत्त्वाकांक्षी करार, उपग्रह अन् ड्रोनचा होणार वापर

पुणे : देशातील धरणांची सुरक्षा, नद्यांमधील प्रदूषण आणि पूरस्थितीवर आता थेट अंतराळातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी पुण्यातील ‘केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र’ (सीडब्ल्यूपीआरएस) आणि ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ (इस्रो) यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जलशक्ती मंत्रालयाच्या पुढाकाराने झालेल्या या करारामुळे उपग्रह छायाचित्रे, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने जलसंपदा व्यवस्थापनाची नवी यंत्रणा उभारली जाईल. यामुळे हजारो धरणांचे सुरक्षा मूल्यांकन, पुराचा पूर्वअंदाज, धरणांच्या आरोग्याची तपासणी आणि नद्यांतील प्रदूषणाचे स्रोत शोधणे अधिक वेगवान होईल, अशी माहिती ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे प्रभारी संचालक ए. ए. पुरोहित यांनी दिली..पुरोहित म्हणाले, ‘‘देशात सध्या सहा हजारांहून अधिक धरणे असून त्यापैकी सुमारे अडीच हजार धरणे महाराष्ट्रात आहेत. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा कायद्यानुसार सर्व धरणांचे सर्वंकष सुरक्षा मूल्यांकनकरणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्येक धरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरत असल्याने आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत ‘इस्रो’कडून उपलब्ध होणाऱ्या उपग्रह छायाचित्रांच्या साहाय्याने धरणांच्या संरचनेत कालांतराने झालेले बदल अभ्यासले जातील. धरणांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत का, पाण्याच्या दाबामुळे संरचनेत विकृती निर्माण झाली आहे का, गळतीची चिन्हे आहेत का किंवा धरणाच्या परिसरात भूस्खलनाचा धोका वाढत आहे का, याचा मागोवा घेतला जाईल.’’.पुरोहित पुढे म्हणाले, ‘‘ड्रोनद्वारे धरणांच्या भिंती, दरवाजे व इतर महत्त्वाच्या भागांची सूक्ष्म पाहणी करून मिळालेल्या माहितीचे ‘एआय’ आणि ‘मशिन लर्निंग’द्वारे परीक्षण केले जाईल. यासाठी राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ची प्रमुख समन्वयक संस्था म्हणून निवड केली आहे. भविष्यात धरण सुरक्षेच्या क्षेत्रात पुणे देशातील महत्त्वाचे केंद्र ठरेल.’’.नद्यांतील प्रदूषणाचे स्रोतही शोधणार :‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे अतिरिक्त संचालक डॉ. सेल्वा बालन म्हणाले, ‘‘नव्या तंत्रज्ञानामुळे नद्यांतील प्रदूषणाचा मागोवा थेट अंतराळातून घेणे शक्य होईल. उपग्रह छायाचित्रे आणि भू-निरीक्षण माहितीच्या आधारे विशेष संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. तिच्या साहाय्याने नदीतील प्रदूषणाची तीव्रता, प्रदूषणाचे संभाव्य स्रोत आणि पाण्याच्या गुणवत्तेतील बदल ओळखता येणार आहेत. त्यामुळे गंगा, गोदावरी, कृष्णा यांसारख्या नद्यांमध्ये प्रदूषण नेमके कुठून होत आहे, हे शोधणे शक्य होणार असून प्रदूषण करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.’’.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पूर व धरण दुर्घटनांचा पूर्वअंदाज :या तंत्रज्ञानामुळे पूरस्थिती आणि संभाव्य धरण दुर्घटनांचा पूर्वअंदाज मिळेल. भूतकाळातील पर्जन्यमान, नदीप्रवाह, उपग्रह माहिती आणि प्रत्यक्ष निरीक्षणांमधून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून पूरस्थितीचा अंदाज बांधता येईल. एखाद्या धरणाला धोका निर्माण झाल्यास किंवा फुटण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास त्याचा किती परिसरावर परिणाम होऊ शकतो, किती गावे बाधित होऊ शकतात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कोणती उपाययोजना करावी लागेल, याचे नियोजन आधीच तयार करता येणार आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होईल, असेही डॉ. बालन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.