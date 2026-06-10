पुणे

ISRO CWPRS: आता अंतराळातून धरणे आणि नद्यांवर नजर; इस्रो-सीडब्ल्यूपीआरएसचा महत्त्वाकांक्षी करार, उपग्रह अन् ड्रोनचा होणार वापर

Satellite and drone technology for dam inspection: उपग्रह, ड्रोन आणि एआयच्या मदतीने धरणांची सुरक्षा, पूरस्थितीचा पूर्वअंदाज आणि नद्यांतील प्रदूषणावर अंतराळातून थेट लक्ष ठेवण्याची नवी यंत्रणा उभारणार
ISRO-CWPRS Agreement Aims to Track River Pollution and Dam Health in Real Time

ISRO-CWPRS Agreement Aims to Track River Pollution and Dam Health in Real Time

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : देशातील धरणांची सुरक्षा, नद्यांमधील प्रदूषण आणि पूरस्थितीवर आता थेट अंतराळातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. यासाठी पुण्यातील ‘केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र’ (सीडब्ल्यूपीआरएस) आणि ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था’ (इस्रो) यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला.

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