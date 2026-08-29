पुणे

ISRO GSLV F-17 launch: आठ महिन्यांनंतर इस्रोची उड्डाणशृंखला पुन्हा सुरू; जीएसएलव्ही एफ-१७ वरून भूस्थिर कक्षेत ईओएस-०५ दूरसंवेदन उपग्रहाचे ४ सप्टेंबरला प्रक्षेपण

आठ महिन्यांच्या खंडानंतर जीएसएलव्ही एफ-१७ द्वारे ईओएस-०५ चे प्रक्षेपण; भूस्थिर कक्षेतून भारतीय उपखंडाचे २४ तास पृथ्वीनिरीक्षण
ISRO's space launch countdown begins with EOS-05 on September 4.

ISRO's space launch countdown begins with EOS-05 on September 4.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतर्फे (इस्रो) भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपकाला (जीएसएलव्ही एफ १७) श्रीहरिकोटाच्या दुसऱ्या लाँच पॅडवर हलवण्यात आले असून, आठ महिन्यांच्या शांततेनंतर ‘इस्रो’ची अवकाश प्रक्षेपणे लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या चार सप्टेंबरला ‘ईओएस ०५’ या भूस्थिर कक्षेतून दूरसंवेदन (रिमोट सेन्सिंग) करणाऱ्या देशातील पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण नियोजित आहे.

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