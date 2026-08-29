ISRO GSLV F-17 launch: आठ महिन्यांनंतर इस्रोची उड्डाणशृंखला पुन्हा सुरू; जीएसएलव्ही एफ-१७ वरून भूस्थिर कक्षेत ईओएस-०५ दूरसंवेदन उपग्रहाचे ४ सप्टेंबरला प्रक्षेपण

पुणे : भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतर्फे (इस्रो) भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपकाला (जीएसएलव्ही एफ १७) श्रीहरिकोटाच्या दुसऱ्या लाँच पॅडवर हलवण्यात आले असून, आठ महिन्यांच्या शांततेनंतर ‘इस्रो’ची अवकाश प्रक्षेपणे लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या चार सप्टेंबरला ‘ईओएस ०५’ या भूस्थिर कक्षेतून दूरसंवेदन (रिमोट सेन्सिंग) करणाऱ्या देशातील पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण नियोजित आहे..गेल्या वर्षी २४ डिसेंबरला अमेरिकेच्या ब्लूबर्ड ब्लॉक २ या दूरसंपर्क उपग्रहाचे लाँच व्हेईकल मार्क ३ (एलव्हीएम ३) या रॉकेटच्या साह्याने यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले होते. यावर्षी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकाचे (पीएसएलव्ही सी ६२) १२ जानेवारीला झालेले उड्डाण अयशस्वी ठरले होते. त्यानंतर गेल्या आठ महिन्यांत इस्रोच्या सर्व रॉकेटची प्रक्षेपणे थांबविण्यात आली होती. जीएसएलव्हीच्या आगामी मोहिमेतून इस्रो प्रक्षेपणांची शृंखला पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहे..पृथ्वीनिरीक्षण उपग्रह भूस्थिर कक्षेतयापूर्वी जीसॅट १ या उपग्रहाचे १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेले उड्डाण क्रायोजेनिक इंजिनातील बिघाडामुळे अयशस्वी ठरले होते. याच उपग्रहाच्या रचनेला अद्ययावत करून जीसॅट १ ए किंवा ईओएस ०५ हा पृथ्वी निरीक्षणाचा उपग्रह विकसित करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे पृथ्वी निरीक्षणाचे दूरसंवेदन उपग्रह ध्रुवीय कक्षेत प्रस्थापित केले जातात. ध्रुवीय कक्षेतून फिरताना उपग्रहाकडून ठराविक कालावधीनंतर एखाद्या भागाचे चित्रण केले जाते. मात्र, ईओएस ०५ या दूरसंवेदन उपग्रहाला प्रथमच भूस्थिर कक्षेत पाठविण्यात येणार असून, त्याच्या साह्याने भारतीय उपखंडाचे २४ तास निरीक्षण शक्य होणार आहे..संरक्षणापासून आपत्ती व्यवस्थानापर्यंत फायदाईओएस ०५ या उपग्रहाचा उपयोग हवामान, आपत्ती व्यवस्थापन, पीक नियोजन, जमिनीवरील बदलांच्या नोंदींसह लष्कराला मोहिमांच्या नियोजनासाठी होणार आहे. निरभ्र स्थितीमध्ये हा उपग्रह दृश्य आणि इन्फ्रारेड लहरींच्या साह्याने देशाच्या मोठ्या भूभागाचे दर पाच मिनिटांनी चित्रण करू शकतो. त्यासाठी उपग्रहावर अद्ययावत टेलिस्कोप बसविण्यात आला आहे. जीएसएलव्ही प्रक्षेपकाचे हे १९ वे उड्डाण असून, या प्रक्षेपणातून २३६७ किलो वजनाच्या ईओएस ०५ या उपग्रहाला जमिनीपासून १७० किलोमीटर उंचीवरील भूस्थानांतरण कक्षेत प्रस्थापित करण्यात येईल. जीएसएलव्ही एफ १७ चे प्रक्षेपण चार सप्टेंबरला पहाटे २:५५ ला नियोजित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.