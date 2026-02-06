Army Health Services : सीमेवरील जवानांसाठी इस्रोच्या मदतीने तज्ज्ञ डॉक्टरांचे उपचार आता एका क्लिकवर

पुणे : देशाच्या अतिदुर्गम सीमांवर तैनात असलेल्या जवानांना आता एका क्लिकवर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळणे शक्य होणार आहे. ‘सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवे’ने (एएफएमएस) डिजिटल क्रांतीचा स्वीकार करत, ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थे’च्या (इस्रो) उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे टेलिमेडिसिन नेटवर्कचा विस्तार केला जात आहे. यामुळे वाळवंट असो वा हिमाच्छादित शिखरे, जवानांच्या आरोग्यासाठी आता भूगोल ही अडचण ठरणार नाही. .पुण्यातील सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाविद्यालयात (एएफएमसी) आयोजित ‘आर्मेडिकॉन २०२६’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी सशस्त्र सेना वैद्यकीय सेवेच्या महासंचालक सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लष्करी वैद्यकीय सेवेला अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.व्हाइस ॲडमिरल सरीन म्हणाल्या, ‘‘आजवर लष्कर, नौदल आणि हवाईदल यांच्या वैद्यकीय नोंदी आणि व्यवस्थापन वेगवेगळ्या स्तरावर होत होते. मात्र, आता या तिन्ही दलांसाठी एकच ‘हेल्थ इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (एचआयएमएस) विकसित केली जात आहे. या एकात्मिक डिजिटल उपक्रमामुळे जवानांची आरोग्य माहिती एका दलातून दुसऱ्या दलात बदली झाल्यावरही सहज उपलब्ध होईल. यामुळे उपचारांमध्ये सातत्य राखणे सोपे होणार आहे.’’.Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.इस्रो आणि टेलिमेडिसिनचे जाळे...दुर्गम भागात जिथे इंटरनेट किंवा मोबाईल नेटवर्कची समस्या असते, तिथे इस्रोच्या ‘स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर’च्या (एसएएसी) सहकार्याने टेलिमेडिसीन नोड्स कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. या उपग्रह आधारित यंत्रणेमुळे सीमेवरील जवान थेट शहरातील लष्करी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांशी संवाद साधू शकतील. सध्या हे नेटवर्क वेगाने विस्तारले जात आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत हे तंत्रज्ञान जवानांसाठी जीवनदायी ठरणार आहे.’’अत्याधुनिक प्रयोगशाळा कार्यान्वित...अत्याधुनिक प्रयोगशाळा कार्यान्वित संसर्गजन्य आजारांचे तातडीने निदान करण्यासाठी एएफएमसीमध्ये अत्याधुनिक ‘बीएसएल-२’ ही राज्यस्तरीय विषाणू संशोधन आणि निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. यासोबतच, ‘विषाणू संवर्धन प्रयोगशाळा’ देखील कार्यान्वित केली आहे. यामुळे प्रभावी लस आणि उपचार विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले संशोधन करणे शक्य होणार आहे. ‘वन हेल्थ’ या राष्ट्रीय आराखड्यांतर्गत या प्रयोगशाळा देशाच्या आरोग्य सुरक्षेचे कवच म्हणून काम करतील..‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम कार्यपद्धती यांचा समन्वय साधून आम्ही पुढे जात आहोत. केवळ राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही वैद्यकीय संशोधन आणि प्रशिक्षणात ‘एएफएमएस’ला नेतृत्व स्थानी नेण्याचा आमचा मानस आहे. भविष्यातील कोणत्याही आव्हानासाठी भारतीय सशस्त्र दलाची वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे सज्ज आणि समर्थ आहे.’’- व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन, महासंचालक, एएफएमएस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.