ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य

पुणे : ‘एल-निनो’च्या सावटामुळे यंदाच्या मॉन्सून हंगामात पावसात मोठी तूट आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाची चिंता वाढली असतानाच, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) मॉन्सूनोत्तर हंगामात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) तीन मोठी चक्रीवादळे तयार होण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या ४४ वर्षांत आलेल्या चक्रीवादळापेक्षा मोठा तडाखा बसण्याची शक्यताही ‘इस्रो’ने वर्तविली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.‘इस्रो’च्या अंदाजानुसार, मॉन्सूनोत्तर हंगामात उत्तर हिंद महासागरात तीन चक्रीवादळे तयार होऊ शकतात. उच्च वेग तीव्रता निर्देशांकांनुसार (पीडीआय) या चक्रीवादळांमधून निर्माण होणारी एकूण ऊर्जा ही प्रचंड असण्याचा अंदाज आहे. या चक्रीवादळाचा हंगाम ४४ वर्षांच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा तब्बल ८३ टक्क्यांपर्यंत अधिक शक्तिशाली ठरू शकतो. .मॉन्सूनच्या माघारीनंतर समुद्रातील वातावरण असामान्यपणे अस्थिर आणि वादळी राहण्याचे संकेत मिळत असून, मॉन्सूनोत्तर काळात चक्रीवादळे अधिक क्रियाशील राहू शकतील. ‘इस्रो’च्या संशोधकांनी ४० वर्षांतील समुद्रविषयक आणि वातावरणीय माहितीचा अभ्यास केला..Amit Shah: समान नागरी कायद्याचा निर्धार: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; तीन वर्षांत ‘एनडीए’शासित राज्यांत अंमलबजावणी.जानेवारी ते ऑगस्टदरम्यान नोंदविलेल्या जागतिक हवामानविषयक घटकांचे विश्लेषण करून वर्षाच्या अखेरीस निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीनुसार हा अंदाज तयार केला आहे. या प्रारूपातून हंगामाची तीव्रता दर्शविण्यात आली असली, तरी चक्रीवादळ नेमके कुठे आणि कोणत्या दिवशी धडकणार, याचा अचूक अंदाज देत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.