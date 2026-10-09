Pune News : मानेखाली इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बॅग ठेवून झोपला; आयटी अभियंता प्राणास मुकला, दोन दिवस फ्लॅटमध्ये पडून होता मृतदेह

पुणे - वेदनेपासून आराम मिळवण्यासाठी मानेखाली इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बॅग ठेवून आयटी अभियंता झोपी गेला. मात्र, त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असल्याचे आढळून आले आहे. वडगाव शेरीत बिछान्यावर हा ३० वर्षीय अभियंता मृतावस्थेत आढळला असून झोपेतच मानेखालच्या इलेक्ट्रिक उपकरणातून विजेचा धक्का लागून त्याचा मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. .दरम्यान, या अभियंत्याचा मृतदेह दोन दिवस फ्लॅटमध्येच पडून होता. खोलीतून दुर्गंधी येऊ लागल्याने आणि फोनला प्रतिसाद न मिळाल्याने घरमालकाने दार उघडले, तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. रोहन कुबडी असे या अभियंत्याचे नाव असून त्याची ओळख पटली आहे. तो आयटी इंजिनिअर होता आणि वडगाव शेरीतील सोमनाथनगर भागात भाड्याच्या सदनिकेत एकटाच राहत होता. तो सुमारे तीन महिन्यांपूर्वीच राहायला आला होता..घटनेची माहिती मिळताच चंदननगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रोहनच्या मृत्यूबाबत सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे झोपताना त्याच्या मानेखाली इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बॅग ठेवल्याचे आढळले आहे. उपकरणात करंट आल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र, बॅगमध्ये तांत्रिक बिघाड होता की मृत्यूचे कारण वेगळेच आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शवविच्छेदन अहवालानंतर आणि उपकरणाच्या तपासणीनंतरच रोहनचा मृत्यू विजेचा धक्का लागून झाला की यामागे दुसरे काही कारण आहे, हे स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..इलेक्ट्रिक उपकरणांपासून सावधानमानदुखी, कंबरदुखी, पोटातील वेदनांवर गरम शेक घेतल्याने अनेकांना आराम मिळतो. यासाठी गरम पाण्याची पिशवी वापरली जाते. मात्र, आता विजेवर चार्ज करून ‘इलेक्ट्रिक हॉट वॉटर बॅग’ हे उपकरण बाजारात आले आहे. त्याचा वापरही वाढत आहे. मात्र, अशी उपकरणे काळजीपूर्वक वापरायला हवीत. अन्यथा त्यापासून जीवाला धोका होऊ शकतो, असे या घटनेवरून दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.