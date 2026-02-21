Pune: पुण्यात व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस अनिवार्य; प्रक्रिया मात्र ठप्प, १ फेब्रुवारीपासून आगाऊ बुकिंग बंद

पुणे सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक वाहनांसाठी दरवर्षी फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. जड, मध्यम आणि हलके. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे आणि स्वयंचलित वाहन चाचणी केंद्रे (ATS) वेळेवर सुरू न झाल्यामुळे, पुणे विभागात वाहन चाचणी प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या १२ सप्टेंबर २०२३ च्या अधिसूचनेनुसार, वाहनांची फिटनेस चाचणी केवळ स्वयंचलित केंद्रांवरच अनिवार्य करण्यात आली होती..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अडीच वर्षे उलटूनही पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागात हे केंद्र सुरू झालेले नाही. सध्या हजारो वाहने फिटनेस प्रमाणपत्रांशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. ज्यामुळे सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. १ फेब्रुवारीपासून वाहन तपासणीसाठी आगाऊ बुकिंग बंद करण्यात आले आहे. परिणामी राज्य परिवहन (एसटी) बसेस, पीएमपी बसेस, ऑटो रिक्षा तसेच हलकी आणि जड मालवाहू वाहने यासह हजारो वाहने फिटनेस प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत अडकून पडली आहेत..Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?.वाहन मालकांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर अपघात झाल्यास त्यांना विमा संरक्षण मिळेल का. फिटनेस चाचणीचा प्राथमिक उद्देश वाहनाची स्थिती आणि प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे, परंतु ही प्रक्रिया स्थगित केल्याने नागरिकांचे जीव धोक्यात येतात. या गंभीर समस्येबाबत, रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, जिल्हा दंडाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना निवेदन सादर केले. .त्यांनी प्रशासनाने ही कोंडी सोडविण्यासाठी त्वरित आणि ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली. वाहन मालकांची कोणतीही चूक नसतानाही, केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हजारो वाहने अडकून पडतात. हे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर प्रवाशांच्या जीविताला धोका देखील आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून ही प्रक्रिया सुलभ करावी.– रिक्षा पंचायत, अध्यक्ष, नितीन पवार.वाहन संघटना आणि प्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत, ज्यामध्ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पूर्णपणे कार्यरत होईपर्यंत जुन्या पद्धतीचा वापर करून फिटनेस चाचणी सुरू ठेवण्याचा समावेश आहे. रिक्षा आणि लहान वाहनांना तपासणीसाठी दिवे घाटापर्यंत ३५-४० किमी प्रवास करण्याची सक्ती करू नये. त्यांची तपासणी आळंदी रोडवरील परिवहन कार्यालयात करावी. .Maharashtra Government Order : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंच प्रशासक म्हणून असणार, राज्य सरकारचा आदेश.रिक्षा पंचायतीने MPLADS निधी (५० लाख रुपये) वापरून बसवलेला "रोलर ब्रेक टेस्टर" तात्काळ वापरात आणावा. सीएनजी रिक्षांसाठी "हायड्रो टेस्टिंग" शुल्क ₹८००-९०० वरून ₹३,५००-₹४,००० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत चूक करणाऱ्या केंद्रांवर कारवाई करावी आणि दर पूर्ववत करावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.