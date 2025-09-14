पुणे

ITI Admissions : ‘आयटीआय’चे ८३ टक्के प्रवेश पूर्ण; उर्वरित जागांवरील प्रवेशासाठी येत्या शनिवारपर्यंत मुदतवाढ

Maharashtra Education : राज्यातील आयटीआय प्रवेशासाठी २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम संधी आहे.
ITI Admissions

ITI Admissions

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यातील शासकीय आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये उपलब्ध प्रवेशाच्या राज्यातील एकूण जागांपैकी आतापर्यंत ८३.७० टक्के जागांवर, तर पुणे जिल्ह्यातील ७३.८० टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केला आहे. राज्यातील १६.३० टक्के आणि पुणे जिल्ह्यातील २६.२० टक्के जागा अद्याप रिक्त आहेत. या रिक्त जागांवरील प्रवेशासाठी शनिवारपर्यंत (ता. २०) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
pune school reopen
S.P. college pune
pune tourism
Engineering Admission Process 2025-26
student enrollment statistics
Vocational training opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com