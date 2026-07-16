पुणे

ग्राहक जनजागृती कार्यक्रम नानगावमध्ये

ग्राहक जनजागृती कार्यक्रम नानगावमध्ये
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खुटबाव, ता. १६ : नानगाव (ता. दौंड) गणेशरस्ता येथे मंगळवारी (ता. १६) ‘जागो ग्राहक जागो’ हा ग्राहक जनजागृतीचा कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा सुवर्णा गुंड होत्या. या प्रसंगी अनिता गायकवाड यांनी ग्राहकांचे हक्क, वस्तू खरेदी करताना घ्यावयाची काळजी, बीआयएस, आयएसआय मार्क, हॉलमार्क, तसेच दर्जेदार व सुरक्षित वस्तूंची ओळख कशी करावी याविषयी अतिशय सोप्या, प्रभावी आणि दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांसह मार्गदर्शन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे उपस्थितांच्या शंका दूर झाल्या आणि जागरूक ग्राहक होण्याचे महत्त्व महिलांना समजले. प्रास्तविक राणी वाघचौरे यांनी केले.

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