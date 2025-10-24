पुणे

महापौर असताना मुरलीधर मोहोळ बिल्डरची गाडी वापरायचे? रविंद्र धंगेकरांचा आणखी एक खळबळजनक आरोप; गाडीचा फोटो अन् नंबरही सांगितला...

Ravindra Dhangekar accuses Murlidhar Mohol : रविंद्र धंगेकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यावरून पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.
Ravindra Dhangekar accuses Murlidhar Mohol

Ravindra Dhangekar accuses Murlidhar Mohol

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

जैन हॉस्टेल खरेदी प्रकरणावरून पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशातच आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रविंद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आणखी एक खळबळजनक आरोप केला आहे. मुरलीधर मोहोळ हे महापौर असताना मनपाची अधिकृत गाडी न वापरता एका बिल्डरची गाडी वापरत होते, असं ते म्हणाले. इतकंच नाही तर त्यांनी या गाडीचे फोटो आणि नंबरदेखील सांगितला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात पु्न्हा एकदा चर्चांना उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
pune
Murlidhar Mohol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com