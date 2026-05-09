कोरेगाव परिवर्तन पॅनेलचा धुव्वा

जळगावच्या सोसायटीत ‘शेतकरी विकास’चा विजय
कोरेगाव, ता. ९ : जळगाव (ता. कोरेगाव) येथील भगवानराव जाधव विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत भगवानराव जाधव यांची प्रेरणा घेऊन निवडणुकीत उतरलेल्या श्री भैरवनाथ-जोगेश्वरी शेतकरी विकास पॅनेलने विरोधी श्री भैरवनाथ शेतकरी परिवर्तन पॅनेलचा सुमारे सव्वादोनशे ते अडीचशे मतांच्या फरकाने धुव्वा उडवत सर्व १३ जागांवर विजय मिळवला.
श्री भैरवनाथ जोगेश्वरी शेतकरी विकास पॅनेलचे अभिजित सतीश जाधव (४४५), गौरव भगवानराव जाधव (४४०), दत्तात्रय दादा जाधव (४३३), दत्तात्रय भिकोबा जाधव (४३०), स्वप्नील हणमंत जाधव (४२७), ईश्वर दादा पाणबुडे (४२२), अमोल व्यंकट भोसले (४३३), हनुमंत मुगुटराव माने (४१०), रुक्मिणी प्रल्हाद वाघ (४४९), वनिता गणेश जाधव (४३५), मनोज अर्जुन माने (४६०), विष्णू महादेव शिडतुरे (४५६), विठ्ठल राजाराम पवार (४५३) विजयी झाले. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून राजाराम कर्णवर यांनी काम पाहिले.
