EducationI News : रोबोटिक्स, ड्रोन बांधणी अन् रेडिओ जॉकी, खेडमधील जालिंदरनगर प्राथमिक शाळेचा जागतिक प्रवास

नरेंद्र साठे पुणे : पारंपरिक चौकटी मोडून, भविष्यातील तयारी प्राथमिक शाळेतच मुलांकडून करून घेणारी जिल्हा परिषदेची जालिंदरनगर प्राथमिक शाळा पुणे जिल्ह्यात आहे. येथे विद्यार्थ्यांना पाठांतरापुरते शिक्षण न देता त्यांना परकीय भाषा, कोडिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन बांधणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रेडिओ जॉकींसारख्या उपक्रमांतून प्रत्यक्ष अनुभव दिला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानासोबतच मूल्याधारित शिक्षणाची सांगड घालत या शाळेने आज जगात 'सर्वोत्कृष्ट शाळा' म्हणून नावलौकिक मिळवला आहे..खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला इंग्लंडमधील 'टी फोर एज्युकेशन' या संस्थेने घेतलेल्या जगातील सर्वोत्तम शाळांच्या स्पर्धेत 'समुदाय पसंती' या प्रकारातील पुरस्कार जाहीर झाला आहे.या शाळेत कधीकाळी तीन-चार विद्यार्थी होते. आज या शाळेत अंगणवाडीसह १४० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील १० ते १२ वर्षांचा विचार करून शिक्षण दिले जाते. शिक्षण पद्धतीवर संशोधन करून एका अभ्यासक्रमाची सहअध्ययन पद्धत निश्चित करण्यात आली..विद्यार्थ्यांना भौतिकशास्त्र, गणित, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र यांसारखे विषय हलक्या पद्धतीने शिकवले जातात. त्याद्वारे जेईईसाठी आवश्यक असलेले प्राथमिक शिक्षणाचे धडेसुद्धा या शाळेतील विद्यार्थी गिरवत आहेत. परिणामी, स्पर्धा परीक्षा सहज समजतात आणि विज्ञानाच्या मूलभूत गोष्टींची सवय लहान वयातच लागत आहे. भविष्यातील तंत्रज्ञान, औद्योगिक क्रांती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) ओळख विद्यार्थ्यांना लहान वयातच करून दिली जाते, असे शिक्षक सांगतात.विद्यार्थ्यांकडून प्रत्यक्ष प्रयोगशाळेतील विद्यार्थी स्वतः रोबोटिक्स, ड्रोनची बांधणी करत आहेत. रोबोच्या प्रत्येक भागाचे कार्य समजून घेत, त्याचा प्रत्यक्ष प्रयोग करतात. जालिंदरनगर शाळेत छोटासा रेडिओचा स्टुडिओ तयार केला आहे. विद्यार्थी रोज प्रार्थना, गोष्टी, प्रेरणादायी संदेश या रेडिओच्या माध्यमातून आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यामुळे त्यांचा संचारकौशल्य, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण अधिक विकसित होत आहेत. एकेकाळी वाचायला-सांगायला लाजणारी मुले आज छोटे-छोटे रेडिओ जॉकी झाले आहेत..निलेश घायवळ पुरता अडकला | Nilesh Ghaywal | Pune Crime News | Sakal News.जालिंदरनगरची शाळा लोकसहभागातून घडलेले यश आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेक नामांकित शाळांना मागे टाकत सरकारी शाळेने जगात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विद्यार्थ्यांपासून पालक, शिक्षक, ग्रामस्थ आणि शाळा समितीचा मोठा वाटा आहे. सरकारी शाळांची क्षमता अधोरेखित करणारा हा निकाल सर्वांचा आत्मविश्वास वाढवणारा आहे.- दादा भुसे, शिक्षणमंत्रीजिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला जागतिक पातळीवरील चांगल्या संस्थेचा मोठ्या रकमेचा पुरस्कार मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शिक्षकांनी मनात आणले आणि लोकसहभाग हे एकत्र आल्यानंतर गुणवत्ता वाढते, हे या शाळेतून सिद्ध झाले. शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे काम केले तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही कुठे कमी नाहीत, हे जालिंदनगरच्या शाळेने दाखवून दिले.- संजय नाईकवडे, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणेशाळेची उभारणी लोकसहभाग, सीएसआर आणि प्रशासनाच्या मदतीने झाली. शिक्षण पद्धतीवर संशोधनात्मक प्रयोग केले. विषय मित्र, कौशल्याधिष्ठित शिक्षण, तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण, परकीय भाषा, स्टुडिओ तयार केला आहे. विद्यार्थ्यांना औद्योगिक ४.० आधारित सर्व शिक्षण शिकवले जाते. शाळेसाठी पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि प्रशासनाने एकमेकांच्या सोबत राहून काम केले तर काय होऊ शकते, याचे जालिंदरनगरची शाळा उदाहरण ठरणार आहे.- दत्तात्रेय वारे, शिक्षक.