संक्षिप्त
जळगावात भेंडी पीक काढणीला गती
जळगाव ः जिल्ह्यातील भेंडीचे आगार अशी ओळख असलेल्या एरंडोल, धरणगाव भागात भेंडीचे क्षेत्र स्थिर होते. त्यात सध्या काढणीला गती आली असून, पीक बऱ्यापैकी आहे. एरंडोलमधील खर्ची, खेडी, कढोली, धारागीर, एरंडोल, कासोदा, जवखेडा, उत्राण, तळई आदी भागात भेंडी पीक असते. तसेच धरणगावमधील पथराड, चोरगाव, चांदसर, दोनगाव, पाळधी, रेल, लाडली, भोकणी, फुलपाट, आव्हाणी व इतर भागात भेंडी पीक बारमाही घेतले जाते. पावसाळ्यातही या भागात भेंडी असते. तसेच अनेक जण मार्चमध्ये लागवड करतात. परंतु मार्च व एप्रिलमधील लागवड घटली होती. भेंडीची लागवड फेब्रुवारी व मार्चमध्ये झाली आहे. ज्या भागात लागवड झाली आहे, त्यातून या महिन्यात काढणीला गती आली आहे. यामुळे सध्या भेंडीची बाजारातील आवक बरी आहे.
होळनांथे - मोहिदे पुलावर कठड्यांची गरज
जळगाव ः मोहिदे (ता. चोपडा) व होळनांथे (ता. शिरपूर) या दोन गावांना जोडणाऱ्या अनेर नदीवरील पूल धोकादायक बनला आहे. या पुलाला संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले कठडेच नाहीत. त्यामुळे लहानमोठे अपघात होऊन अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून काहींचा तर मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मोहिदे व होळनांथे या दोन गावांना जोडणारा हा पूल २००६ मध्ये मंजूर झाला होता. जवळपास परिसरातील २५ गावांशी संबंध येणाऱ्या या पुलाची सद्यःस्थितीत दयनीय अवस्था झाली आहे. कठडे नसलेल्या या पुलावर जागोजागी लहानमोठे खड्डे पडून लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या आहेत. या संदर्भात ग्रामस्थांनी तक्रार केली होती. पण त्याकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहून काम करीत नाही, असाही आरोप केला जातो.
मका लागवड वाढणार
जळगाव ः खानदेशात मका लागवड यंदा वाढेल, असे संकेत आहेत. लागवडीत रावेर, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर भागात काहीशी वाढ होईल, असेही दिसत आहे. मक्यासाठी खानदेशात जामनेर, रावेर, चोपडा, यावल, जळगाव, पाचोरा आदी भाग प्रसिद्ध आहे. मका लागवड पावसानंतर सुरू होईल. कमी कालावधीत येणाऱ्या मका वाणांना शेतकरी पसंती देतात. मका बियाण्याची मागणी किंवा व्यवस्था कृषी विभाग व यंत्रणा करून घेत आहे. मक्याची लागवड खानदेशात यंदा ७० ते ७५ हजार हेक्टरवर होईल, अशी स्थिती आहे. कारण अनेक जण बाजरी, कांदा पिकांऐवजी मका लागवड करतील, असे दिसत आहे. मक्याची लागवड काळ्या कसदार व मध्यम जमिनीतही केली जाते. चांगला किंवा मध्यम पाऊस असल्यासदेखील काही भागात पीक येते. शेतकरी एक-दोन वेळेस सिंचन करण्याच्या दृष्टीनेही नियोजन करून घेत आहेत.
