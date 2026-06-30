Gita Malusare : ‘जलपरी’ गीताचा इंग्लिश खाडीमध्ये पराक्रम! जेलीफिशच्या दंशानंतर ११ शस्त्रक्रियांवर मात करत १४ तास ३१ मिनिटांत कामगिरी

- प्रियांका सत्यवानपुणे - जेलीफिशच्या विषारी दंशानंतर हात वाचवण्यासाठी तब्बल ११ शस्त्रक्रिया, त्यानंतरचा कठोर संघर्ष आणि स्वप्न पूर्ण करण्याची जिद्द... या सर्वांवर मात करत २१ वर्षीय जलतरणपटू गीता मालुसरे हिने इंग्लिश खाडी सर करण्याचा पराक्रम केला आहे. ‘भारताची जलपरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गीताने शनिवारी (ता. २७) १४ तास ३१ मिनिटांत हे आव्हान पूर्ण करत विक्रमी कामगिरी नोंदविली. .इंग्लिश खाडीचे अधिकृत अंतर ३५ किलोमीटर असले, तरी समुद्रातील तीव्र प्रवाह आणि लाटांमुळे प्रत्यक्षात गीताला तब्बल ५४ किलोमीटर अंतर पोहावे लागले. इंग्लिश खाडी स्वीमिंग असोसिएशनच्या देखरेखीखाली ही मोहीम पार पडली.संघर्षातून घडलेली यशोगाथाअवघ्या तिसऱ्या वर्षी जलतरणाला सुरुवात केलेल्या गीताने लहानपणापासूनच आपल्या गुणवत्तेची छाप उमटवली. २०१७ मध्ये वयाच्या केवळ १३व्या वर्षी मुंबईच्या समुद्रात ३२ किलोमीटरचे अंतर सहा तास २६ मिनिटांत पूर्ण करून तिने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र तिच्या आयुष्यात अनेक कठीण प्रसंग आले. कोरोना महामारीमुळे २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत तिच्या सरावात मोठा खंड पडला..त्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये रत्नागिरी येथे सागरी स्पर्धेदरम्यान जेलीफिशच्या विषारी दंशामुळे तिच्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की तिचा हात निकामी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. या काळात तिच्यावर तब्बल ११ शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्यामुळे तिची जलतरण कारकीर्द संपुष्टात येईल, अशीही चर्चा होती.हार न मानणारी जिद्दप्रतिकूल परिस्थितीसमोर न झुकता गीताने पुन्हा नव्याने सुरुवात केली. गेल्या वर्षभरात तिने दररोज आठ ते दहा तास सराव करत स्वतःला या आव्हानासाठी तयार केले. जखमांच्या वेदना सहन करत आणि अनेक अडचणींना सामोरे जात तिने आपले लक्ष्य कायम डोळ्यासमोर ठेवले. विशेष म्हणजे इंग्लंडमध्ये सराव सुरू असतानाच काही दिवसांपूर्वी तिला पुन्हा जेलीफिशचा दंश झाला होता. सुदैवाने तो गंभीर नव्हता. तरीही इंग्लिश चॅनेल पार करताना जेलीफिशचा धोका आणि जुन्या जखमांचा त्रास कायम होता. मात्र या सर्व अडथळ्यांवर मात करत तिने अखेर इंग्लिश चॅनेल सर करण्याचा मान मिळवला. दरम्यान आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक शेखर खासनीस आणि प्रतीक जावडेकर यांचे मार्गदर्शन गीताला मिळाले..‘क्वीन ऑफ ओशन’कडे वाटचालइंग्लिश खाडी पार केल्यानंतर गीताने आता ‘क्वीन ऑफ ओशन’ हा मानाचा किताब मिळवण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. जगातील सात प्रमुख समुद्री खाड्या यशस्वीरीत्या पार करणाऱ्या जलतरणपटूंना हा बहुमान दिला जातो. इंग्लिश खाडी जिंकत तिने या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे.यंदाच्या ऑगस्टमध्ये ती न्यूयॉर्कमधील ४६ किलोमीटरची ‘ट्वेंटी ब्रिजेस’ स्पर्धा, तर सप्टेंबरमध्ये कॅलिफोर्नियातील ३२ किलोमीटरची ‘कॅटेलिना खाडी’ मोहीम पूर्ण करण्यासाठी सज्ज होत आहे..ठरविलेले ध्येय गाठण्यासाठी वेदनांना विसरून आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करणाऱ्या गीताचा मला वडील म्हणून अभिमान वाटतो. हात गमावण्याची वेळ ज्या स्वीमिंगमुळे आली होती, त्याच स्वीमिंग क्षेत्रात आव्हानात्मक असे ‘सेव्हन ओशन चॅलेंज’ पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवून ती ज्या प्रकारे सराव करत आहे, त्याला सलाम आहे. कित्येक वेळा हातामधून रक्त यायचे, प्रचंड वेदना व्हायच्या, पण तरीही तिने सराव सोडला नाही. जिद्द, सातत्य, चिकाटी आणि आत्मविश्वास यामुळेच ती हे करू शकते.- महेश मालुसरे, गीताचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.