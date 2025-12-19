Pune Crime : जामखेडनंतर सासवडमध्येही खून; पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दुहेरी हत्याकांडाचा केला पर्दाफाश!

पुणे : गेल्या महिन्यात जामखेड येथे खून करून आरोपी पुण्यात आला. येथेही त्याने सासवडमध्ये ९ डिसेंबरला दुसरा खून केला. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि तपासाच्या माध्यमातून आरोपीला जेरबंद करत दुहेरी खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणला. नीरज गोस्वामी या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. .सासवड शहरातील न्यू आनंद वाईन्सच्या मागील बाजूस बांधकाम सूरू असलेल्या इमारतीत राजू दत्तात्रेय बोराडे (३८, रा. सासवड, ता. पुरंदर) याचा गळा चिरून क्रूर पद्धतीने खून झाल्याचे ९ डिसेंबरला उघडकीस आले होते. खुन्यातील आरोपीचा तपास सासवड पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस करत होते. घटनास्थळ, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी तपासले असता, मृत व्यक्तीसोबत दोन अनोळखी व्यक्ती घटनास्थळाकडे जात असल्याचे दिसले. यातून आरोपी दोनजण असल्याचा संशय पोलिसांना आला. त्यातून तपासाची दिशा ठरली व आरोपींचा शोध घेण्यासाठी कोंढवा, हडपसरसह विविध भागांत पथके रवाना करण्यात आली..वाईनच्या दुकानात आला अन् गुन्ह्याचा छडा लागलासासवडमधील आनंद वाईन्स येथे दारू खरेदीसाठी एक संशयित व्यक्तीला पोलिसांनी हेरले. चौकशीत त्याने सूरज प्रकाश बलराम निषाद असे नाव सांगितले. सखोल चौकशीत निषाद याने साथीदार नीरज गोस्वामी याच्यासह सासवडमधील खून केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर गोस्वामी यालाही ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी दारूच्या नशेत असताना झालेल्या वादातून बोराडे याचा खून केल्याचे समोर आले आहे..त्याचबरोबर गोस्वामी याने गेल्या महिन्यात जामखेड येथे पैशांच्या वादातून विकास मधुकर अंधारे (वय २२) याचा खून केल्याची माहिती समोर आली. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, सहायक निरीक्षक वैभव सोनवणे यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.