पुणे

Pune Crime : जामखेडनंतर सासवडमध्येही खून; पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दुहेरी हत्याकांडाचा केला पर्दाफाश!

Pune Rural Police : जामखेड आणि सासवड येथे घडलेल्या दोन खुनांचा उलगडा पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सीसीटीव्ही व तांत्रिक तपासातून केला. दारूच्या नशेतून झालेल्या वादातून खून झाल्याची आरोपींनी कबुली दिली आहे.
Pune Rural Police Crack Double Murder Case

Pune Rural Police Crack Double Murder Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या महिन्यात जामखेड येथे खून करून आरोपी पुण्यात आला. येथेही त्‍याने सासवडमध्‍ये ९ डिसेंबरला दुसरा खून केला. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्‍या गुन्‍हे शाखेच्‍या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि तपासाच्या माध्यमातून आरोपीला जेरबंद करत दुहेरी खुनाचा गुन्‍हा उघडकीस आणला. नीरज गोस्वामी या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली.

Loading content, please wait...
pune
crime
maharashtra
jamkhed
police force

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com