Pune News : उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस; पर्वतीला बाधा नसल्याचा ‘एसआरए’ने दिलेल्या अहवालात दावा

Janata Vasahat : पुण्यातील जनता वसाहतीच्या पुनर्वसनासाठी उंचीची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने केल्याने पर्वती टेकडीच्या दृश्यात अडथळा येणार की नाही यावर नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जनता वसाहतीचे पुनर्वसन ‘आहे त्याच ठिकाणी’ करण्याबरोबरच इमारतींच्या उंचीचे बंधन काढून १२ ते १५ मजल्यांपर्यंत (३२ ते ४७ मीटर) परवानगी दिली; तर पर्वती टेकडी दृष्टिक्षेपाला बाधा येणार नाही, असा अभिप्राय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात दिला आहे.

