पुणे

Japanese Encephalitis Virus: आसाममध्ये डासांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा जी-१ विषाणू प्रथमच आढळला; ‘एनआयव्ही’ पुण्याचे संशोधन अमेरिकन जर्नलमध्ये प्रकाशित

आसाममधील डासांमध्ये जपानी मेंदूज्वराच्या ‘जी-१’ विषाणूचा प्रथम पुरावा; एनआयव्हीच्या संशोधनातून एकात्मिक कीटक नियंत्रण आणि ‘वन हेल्थ’ देखरेखीची तातडीची गरज अधोरेखित
New Genotype of Japanese Encephalitis Virus Detected in Mosquitoes for the First Time by NIV Pune

New Genotype of Japanese Encephalitis Virus Detected in Mosquitoes for the First Time by NIV Pune

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जपानी मेंदूज्वर (जॅपनीज इन्‍सेफेलायटिस – जेई)चा विषाणू डुकरांमध्‍ये आढळतो व त्‍याचा प्रसार डासांमार्फत मानवाला होतो. मात्र, पुण्‍यातील राष्‍ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्‍थेने (एनआयव्‍ही) केलेल्‍या अलीकडील संशोधनानुसार या विषाणूचा 'जी-१' (जीआय) हा जनुकीय प्रकार (जीनोटाइप) डासांमध्‍येही प्रथमच आढळून आला आहे.

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