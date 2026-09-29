Japanese Encephalitis Virus: आसाममध्ये डासांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा जी-१ विषाणू प्रथमच आढळला; ‘एनआयव्ही’ पुण्याचे संशोधन अमेरिकन जर्नलमध्ये प्रकाशित

पुणे : जपानी मेंदूज्वर (जॅपनीज इन्सेफेलायटिस – जेई)चा विषाणू डुकरांमध्ये आढळतो व त्याचा प्रसार डासांमार्फत मानवाला होतो. मात्र, पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने (एनआयव्ही) केलेल्या अलीकडील संशोधनानुसार या विषाणूचा 'जी-१' (जीआय) हा जनुकीय प्रकार (जीनोटाइप) डासांमध्येही प्रथमच आढळून आला आहे. .आसाममधील तीन डासांच्या समूहामध्ये या जनुकीय बदलाचा प्रसार होत असल्याचे हे पुरावे प्रथमच आढळून आले आहेत. मे २०२५ मध्ये आसाममधील कामरूप जिल्ह्यातील डुकरांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा संसर्ग झाल्याचे आढळले होते. त्यानंतर या भागात डासांची घनता आणि विषाणूचा प्रसार तपासण्यासाठी कीटकशास्त्रीय तपासणी देखील करण्यात आली होती. संबंधित भागात एका ठिकाणी एका व्यक्तीने एक तास निरीक्षण केले असता सरासरी १४३ डास आढळले. याप्रकारे, एकूण ८५८ डास गोळा करण्यात आले होते, त्यापैकी ५२१ (६०.७ टक्के) प्रौढ मादी क्युलेक्स प्रजातीचे डास होते. यात 'क्युलेक्स ट्रायटेनिओरहिंकस' ही प्रजाती सर्वाधिक प्रमाणात आढळली, त्यापाठोपाठ इतरही प्रजाती आढळल्या होत्या..या डासांच्या २० गटांमध्ये (समूह) विभागणी करून त्यांची 'आरटी-पीसीआर' चाचणी करण्यात आली. यामध्ये 'क्युलेक्स ट्रायटेनिओरहिंकस' डासांचे तीन गट ‘जेई’ विषाणूबाधित आढळले. विश्लेषणानंतर हा विषाणू 'जीनोटाइप १' (जीआय) असल्याचे निष्पन्न झाले. जागतिक स्तरावर आढळणाऱ्या 'जीआय' प्रकाराशी या विषाणूचे साधर्म्य असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे. हा अभ्यास ‘अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन अँड हायजिन’मध्ये प्रकाशित झाला असून, त्यामध्ये पुण्यातील ‘एनआयव्ही’ येथील संशोधक सुरेंद्र कुमार, आर. बालासुब्रमणियन, प्रज्वल गायकवाड आणि डॉ. नवीन कुमार यांच्यासह अन्य संशोधकांचा सहभाग आहे..नियमित देखरेखीची गरज...आसाममध्ये डासांमध्ये 'जेई' विषाणूचे अस्तित्व सिद्ध झाल्यामुळे आता नियमित देखरेखीची गरज निर्माण झाली आहे. या संशोधनामुळे राज्यात एकात्मिक कीटक नियंत्रण उपाययोजना आणि 'वन हेल्थ' आधारित देखरेख यंत्रणा राबवणे आवश्यक असल्याचे मत संशोधकांनी व्यक्त केले आहे..'‘हा विषाणू आधीपासूनच डासांमध्येही आढळतो. खासकरून पाळीव प्राणी, घोडे, डुक्कर यांच्यामध्ये तो आढळून येतो. पानथळ जागा, भातशेती येथे तो मोठ्या प्रमाणात आढळत असला तरी महाराष्ट्रात त्याचे नागपूर वगळता रुग्ण जास्त आढळत नाहीत. तेही इतर राज्यातून स्थलांतर होत असल्याचे दिसून येते. मात्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथे ते आढळतात व मुलांमध्ये मृत्यूदरही जास्त असतो.’’– डॉ. महेंद्र जगताप, राज्य कीटकशास्त्रज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.