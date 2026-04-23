Baramati Politics : बारामती माझं कुटुंब, नेहमी कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार : जय पवार

बारामती : पक्षाचा एक छोटा कार्यकर्ता म्हणूनच मला काम करण्याची इच्छा आहे, लोकांची इच्छा आहे की मी 2029 मध्ये विधानसभेचा उमेदवार असावा, पण मी मात्र कार्यकर्ता बनूनच पक्षासाठी काम करणे पसंत करतो, अशा शब्दात जय पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. बारामतीत गुरुवारी (ता. 23) जय पवार यांच्या वक्तव्याची बरीच चर्चा झाल्यानंतर संध्याकाळी बारामतीत मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर जय पवार यांनी माध्यमांसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. .जय पवार म्हणाले, या पूर्वीही बारामती नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी माझ्या नावाची चर्चा झाली होती, त्या वेळेसही मी अजितदादांना मला एक छोटा कार्यकर्ता म्हणून पक्षासाठी काम करायच आहे, असच सांगितलेल होत.युगेंद्र पवार आणि माझी हीच भूमिका आहे की कुटुंब म्हणून आम्ही एक असाव, रोहितदादा पवार जरी असे बोलले असले की 2029 मध्ये पवार विरुध्द पवार निवडणूक होणार तरी आमची कोणाचीही तशी इच्छा नाही..कोणाची काही इच्छा असली तरी दादा ज्या पध्दतीने बारामतीकरांसाठी काम करायचे, त्याच पध्दतीने बारामती हे माझे कुटुंब आहे असे समजून मी एक छोटा कार्यकर्ता म्हणून त्यांच्यासाठीच काम करत राहणार.ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत रेवतीसोबत माझे बोलणे झाले असून ते सिल्व्हर ओकवर पोहोचले असून ते विश्रांती घेत असल्याचेही जय पवार यांनी सांगितले.