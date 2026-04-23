बारामतीत २०२९ ला जय पवारांची एंट्री? लोकांची इच्छा, पण निर्णय बाकी… जय पवारांचं सूचक विधान!

बारामती विधानसभा मतदारसंघात मतदान होत आहे. या निवडणुकीत जय पवार यांनी सुनेत्रा पवार यांचा प्रचार गावागावात जाऊन केलाय. बारामती मतदार संघातील लोकांची भावना त्यांनी व्यक्त केली. २०२९ मध्ये बारामतीतून मी उमेदवार असावं अशी बारामतीकरांची इच्छा आहे पण मी पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करावं असं मला वाटतं असं जय पवार यांनी म्हटलं. Jay Pawar Speaks on 2029 Baramati Election Plans.बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. महायुतीने अजित पवार यांच्या पत्नी आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी दिलीय. तर महाविकास आघाडीनेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर ही पोटनिवडणूक होत आहे. काटेवाडीत अजित पवार यांचे सुपुत्र जय पवार यांनी मतदान केलं. मतदानाला जाण्याआधी जय पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना मोठं विधान केलंय..बारामतीत पोटनिवडणुकीसाठी मतदान, सुनेत्रा पवार झाल्या भावुक; म्हणाल्या, अजितदादांशिवाय....२०२९च्या विधानसभा निवडणुकीला बारामतीतून मी उमेदवार असावं अशी बारामतीच्या लोकांची इच्छा असल्याचं जय पवार म्हणालेत. यामुळे आता अजित पवार यांच्यानंतर बारामतीत जय पवार हे त्यांचे वारसदार असणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दरम्यान, जय पवार यांनी असंही स्पष्ट केलं की लोकांची मागणी जरी असली तरी मी पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत रहावं असं मला वाटतं..बारामतीत मतदानासाठी आलेल्या नागरिकांनीही जय पवार मतदारसंघात काम करत असल्याचं म्हटलंय. एका मतदाराने म्हटलं की, तळागाळातील माणसापर्यंत जाऊन जय पवार काम करतायत. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात घडले आहेत. अजित पवार कसं काम करायचे हे जय पवार यांना माहिती आहे आणि जय पवारसुद्धा काम करतील अशी आशा मतदारांनी व्यक्त केली..अजित पवार यांच्या अपघाताच्या चौकशीबाबत बोलताना जय पवार म्हणाले की, अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात अहवाल यायला एक वर्ष लागणार आहे. त्याचा तपास लवकरात लवकर करावा अशी मागणी आम्ही वेगळेवेगळ्या यंत्रणेकडे करतोय. सीआयडी ची टीम देखील चांगलं काम करत आहे.आमचा संपर्क त्यांच्याशी आहे.मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे आणि ते त्यात लक्ष घालतील.अपघाता संदर्भात जोपर्यंत खरी माहिती मिळत नाही तोपर्यंत घातपात की अपघात हे स्पष्ट होणार नाही. मी लोकांची दिशाभूल करणार नाही. आपण तोपर्यंत थांबूया जोपर्यंत कारवाई होत नाही. सर्व यंत्रणा व्यवस्थित काम करत आहेत.