सुषमा अंधारे प्रेस

PNE26W41110 - पालकमंत्र्यांवर दाखल गुन्ह्यांची यादी दाखवताना सुषमा अंधारे.
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पालकमंत्री गोरे यांच्याविरोधात अंधारेंचे आरोप
विविध प्रकरणांतील कागदपत्रांचा हवाला देत पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ९ : शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत भाजपचे नेते तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात विविध प्रकरणांवरून आरोप केले. संबंधित कागदपत्रांचा हवाला देत त्यांनी काही प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला.
अंधारे यांनी कोविड काळातील वाई येथील कोविड सेंटरमधील कथित गैरव्यवहार, २२३ कथित बनावट बिले, मृत व्यक्तीच्या नावाने आधारकार्डाचा कथित वापर, मृत रुग्णांना कागदोपत्री जिवंत दाखवल्याचा आरोप, बनावट स्वाक्षऱ्या व शिक्के तसेच ४ ते ५ कोटी रुपयांच्या कथित निधी व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले. काही प्रकरणांमध्ये मुख्य आरोपी अथवा संबंधितांची नावे वगळण्यात आली का, तसेच पोलिस तपासाबाबतही त्यांनी सवाल उपस्थित केले.
शासकीय विश्रामगृहातील दोन सूटच्या अंतर्गत सजावटीवर कथित १० ते १२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. मालमत्ता व उत्पन्नाबाबतही अंधारे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या आरोपांबाबत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना संपर्काचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
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