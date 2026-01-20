जयवंत शुगर्सचा वजनकाटा अचूक
जयवंत शुगर्सचा वजनकाटा अचूक
शासकीय भरारी पथकाकडून तपासणीत झाले स्पष्ट
उंब्रज, ता. २० : धावरवाडी (ता. कऱ्हाड) येथील जयवंत शुगर्सच्या वजनकाट्याची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शासकीय भरारी पथकाने अचानक भेट देऊन तपासणी केली. त्यावेळी पथकाच्या विविध निकषांच्या आधारे वारंवार केलेल्या वजनावेळी जयवंत शुगर्सचा वजनकाटा अचूक असल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्ह्यातील विविध साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची तपासणी करण्याबाबत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आदेश दिले आहेत. यानुसार वजनमापे निरीक्षक योगेश अग्रवाल, लेखापरीक्षक डी. ए. जाधव, उपलेखापरीक्षक एस. एस. जंगम, आकाश कांबळे, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुनील कोळी, रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अशोक लोहार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष उत्तम साळुंखे, शरद जोशी, शेतकरी संघटनेचे तात्यासो पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे दीपक पाटील, अनिरुद्ध होवाळ यांनी संयुक्तपणे जयवंत शुगर्स कारखान्याला भेट दिली. कारखान्याच्या ऊस वजन काट्याची तपासणी केली.
उसाने भरलेल्या गाड्यांचे प्रत्यक्ष वजन करून, गव्हाणीकडे गेलेली वाहने फेरवजन करण्यासाठी पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रीजवर बोलवल्या. या वेळी अचूक वजन नोंदविण्यात आल्याचे समितीला दिसून आले. त्यानुसार वजनकाटा अचूक असल्याचा शेरा पथकाने दिला. या वेळी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आर. टी. शिरसाट, अरुण खटके आदी उपस्थित होते.
धावरवाडी ः जयवंत शुगर्सच्या वजनकाट्याची तपासणी करताना पथकातील सदस्य.
