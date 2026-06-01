JEE Exam Result : जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेचा निकाल जाहीर

पुणे - देशभरातील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेतील (आयआयटी) प्रवेशासाठी घेतलेल्या 'जेईई ॲडव्हान्स' परीक्षेचा निकाल आयआयटी रूरकी यांच्या वतीने रविवारी जाहीर करण्यात आला. देशभरातील ५६ हजार ८८० विद्यार्थी परीक्षेत पात्र ठरले आहेत. आयआयटी दिल्ली झोनमधील शुभम कुमार हा ३६० पैकी ३३० गुण मिळवीत पहिला आला आहे. तर आरोही देशपांडे ३६० पैकी २८० गुण मिळवीत मुलींमध्ये पहिली आली आहे..जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेतील पेपर एक आणि पेपर दोनसाठी एकूण एक लाख ८७ हजार ३८९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील एक लाख ७९ हजार ६९४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यातील ५६ हजार ८८० विद्यार्थी जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेतून पात्र ठरले आहेत. त्यात १० हजार १०७ मुलींचा समावेश आहे.देशभरातील पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये (टॉप दहा) आयआयटी मुंबई झोनमधील बी जयकृष्ण श्रीनिवास याने ३६० पैकी ३१४ गुणांसह सहाव्या, तर कनिष्क जैन याने ३१३ गुण मिळवीत आठव्या क्रमांक पटकाविला आहे, अशी माहिती आयआयटी रूरकी तर्फे देण्यात आली आहे..जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेच्या निकालातील आकडेवारी -तपशील: नोंदणी केलले विद्यार्थी : परीक्षा दिलेले : पात्र ठरलेलेविद्यार्थी : १,४४,२७६ : १,३९,१३१ : ४६,७७३विद्यार्थिनी : ४३,११२ : ४०,५६२ : १०,१०७तृतीयपंथी : ०१ : ०१ : ००.देशातील 'टॉप १०' विद्यार्थ्यांची नावे (अनुक्रमे) -विद्यार्थ्याचे नाव : मिळालेले एकूण गुणशुभम कुमार : ३३०कबीर छिल्लर : ३२९जतिन चहार : ३१९मोहित शुक्ला : ३१९कुची संदीप : ३१८बी जयकृष्ण श्रीनिवास : ३१४अर्णव गौतम : ३१४कनिष्क जैन : ३१३मेडिसेट्टी नागा सहर्ष : ३१२दर्श सिक्का : ३११.