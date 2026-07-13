Pune Accident : आषाढी वारीत दुर्दैवी घटना! जेजुरीजवळ ट्रकची वारकऱ्यांना धडक, ३ महिलांचा मृत्यू, ४ गंभीर जखमी

Fatal Truck Accident Near Jejuri During Ashadhi Wari : पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी येथे सोमवारी सकाळी भीषण अपघात घडला आहे. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर सासवड–जेजुरी मार्गावर सोमवारी सकाळी अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. बेलसर टोल नाक्यापासून जेजुरीच्या दिशेने सुमारे ५०० मीटर अंतरावर, भोंगळे मळा या परिसरात हॉटेल शिपदीप लॉजिंगसमोर हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून चार महिला वारकरी गंभीर जखमी झाल्या आहेत. .मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिसीकर दिंडीचा ट्रक आणि सांगली जिल्ह्यातील कसबे डिग्रज येथील दिंडीतील महिला वारकरी यांच्यात हा अपघात झाला. अपघातावेळी सात महिला वारकरी रस्त्यावरून पायी जात असताना ट्रकची धडक बसल्याची माहिती समोर आली आहे. .या भीषण दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर चार महिला वारकरी गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांना तातडीने जेजुरी येथील आयसीयू रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. जखमींवर वैद्यकीय उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे..ट्रक चालक आरोपी बालाजी एकनाथ डक वय 63 वर्षे रा.पिंपळगाव ता. जी. नांदेड दिंडी - ताठे महाराज भोशीकर ता.कंदार जी.नांदेड या दिंडीचा ट्रक असून अपघातात नंदा पवार वय 60 वर्षे, राहणार कवलापूर तालुका मिरज जिल्हा सांगली,माधवी राजाराम सलगरे वय 55 वर्षे राहणार मालगाव तालुका मिरज जिल्हा सांगली, राजश्री शंकर भोसले वय 55 वर्ष राहणार कसबे डिग्रज तालुका मिरज जिल्हा सांगली यांचा मृत्यू झाला आहे. .Solapur Highway Accident: पुणे–सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघातात अनोळखी तरुणाचा मृत्यू; ओळख पटविण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर.घटनेची माहिती मिळताच जेजुरी पोलिसांसह स्थानिक प्रशासन आणि आपत्कालीन यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. अपघातानंतर काही काळ सासवड–जेजुरी मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह पुढील प्रक्रियेसाठी रुग्णालयात पाठवले आहेत..या अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. ट्रक चालकाची चौकशी करण्यात येत असून आवश्यक कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .दरम्यान, आषाढी वारीदरम्यान वारकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे वारकरी संप्रदायात शोककळा पसरली असून मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.