पुणे

Pune Accident : आषाढी वारीत दुर्दैवी घटना! जेजुरीजवळ ट्रकची वारकऱ्यांना धडक, ३ महिलांचा मृत्यू, ४ गंभीर जखमी

Jejuri Accident : ४ महिला वारकरी गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. अपघात भोंगळे मळा परिसरात हॉटेल शिपदीप लॉजिंगसमोर घडला. नांदेड आणि सांगली येथील दिंडीतील वारकरी या अपघातात जखमी झाल्याची माहिती आहे.
Jejuri Accident

Three Women Warkaris Killed, Several Injured in Pune Crash

esakal

सागर आव्हा़ड
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Fatal Truck Accident Near Jejuri During Ashadhi Wari : पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी येथे सोमवारी सकाळी भीषण अपघात घडला आहे. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर सासवड–जेजुरी मार्गावर सोमवारी सकाळी अत्यंत दुर्दैवी अपघात घडला. बेलसर टोल नाक्यापासून जेजुरीच्या दिशेने सुमारे ५०० मीटर अंतरावर, भोंगळे मळा या परिसरात हॉटेल शिपदीप लॉजिंगसमोर हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून चार महिला वारकरी गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

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