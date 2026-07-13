Jejuri Wari Accident : जेजुरी अपघातातील जखमी वारकऱ्यांची सुनेत्रा पवार यांच्याकडून विचारपूस, अधिकाऱ्यांना दिले महत्त्वाचे निर्देश

आषाढी वारीच्या उत्साहाला सोमवारी (दि. १३) सकाळी जेजुरीजवळ झालेल्या भीषण अपघाताने गालबोट लागले. सासवड येथून जेजुरीकडे मार्गस्थ झालेल्या श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यादरम्यान बेलसर टोलनाक्याजवळ ट्रकच्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या. या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण वारकरी संप्रदायात शोककळा पसरली आहे..ही दुर्घटना बेलसर टोलनाक्यापासून जेजुरीच्या दिशेने सुमारे ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या हॉटेल शिवदीप लॉजिंगसमोर घडली. प्राथमिक माहितीनुसार नांदेड जिल्ह्यातील लोहा येथील रंगनाथ महाराज पोखरबिशीकर यांच्या दिंडीसोबत असलेल्या ट्रकने सांगली जिल्ह्यातील कासबेडीगराज येथील दिंडीतील पायी चालणाऱ्या महिला वारकऱ्यांना जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत तीन महिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चार महिला गंभीर जखमी झाल्या..अपघातानंतर परिसरात मोठी धावपळ उडाली. स्थानिक नागरिक, वारकरी आणि प्रशासनाच्या मदतीने जखमींना तातडीने जेजुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. .दरम्यान, जेजुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून अपघाताचा तपास सुरू केला आहे. संबंधित ट्रक ताब्यात घेण्यात आला असून चालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. मृत आणि जखमी महिलांची संपूर्ण ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे..आषाढी वारीसारख्या पवित्र आणि लाखो भाविकांच्या श्रद्धेच्या सोहळ्यात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे वारकरी संप्रदायात हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर वारी मार्गावरील वाहतूक नियंत्रण, जड वाहनांवर निर्बंध आणि वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..वारीच्या वाहतूक नियोजनावर प्रश्नचिन्हआषाढी वारीसाठी प्रशासनाकडून व्यापक नियोजन केल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात वाहतूक व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी दिसून आल्या. पालखी सोहळ्यानिमित्त दिवेघाट, सासवड आणि जेजुरी मार्गावर सलग दोन दिवस वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. अनेक वाहनचालकांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागले. पर्यायी मार्गांचे अपुरे नियोजन, वाहतूक पोलिसांची अपुरी संख्या आणि जड वाहनांवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याने वाहतूक विस्कळीत झाल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. जेजुरीजवळ झालेल्या भीषण अपघातानंतर वारी मार्गावरील वाहतूक नियोजन आणि वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.