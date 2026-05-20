पुणे

डिझेल चोरीप्रकरणी कामगारावर गुन्हा

आळंदी, ता. २० : डिझेल चोरी प्रकरणी जिओ कंपनीच्या मनोऱ्यामधील काम करणाऱ्या तंत्रज्ञावर आळंदी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनोहर कन्हैया शहा (वय ३०, रा. चिंबळी फाटा, ता. खेड, मूळगाव चंपारण, बिहार), असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे.
ही चोरीची घटना चिंबळी फाटा येथे दहा मे सकाळी साडेदहा ते १७ मे सायंकाळी साडेचारच्या दरम्यान घडली. याबाबत फिर्याद सुधीर दत्तात्रेय चिंतामणी (रा. हडपसर) यांनी मंगळवारी (ता. १९) दिली. मनोहर शहा हा चिंबळी फाटा येथील जिओ कंपनी मनोऱ्यामध्ये तंत्रज्ञ म्हणून काम करत होता. यावेळी त्याने २४० लिटर डिझेल (अंदाजे २२ हजार ३२० रुपये किंमत) चोरी केले.

