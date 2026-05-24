Jiregaon Painted Storks: जिरेगावच्या तलावात ‘चित्रबलाक’चा सुरक्षित मुक्काम; मातृत्व, प्रजनन आणि निरोगी परिसंस्थेचे जिवंत प्रमाणपत्र

स्वराज कांबळे,कुरकुंभ : कुरकुंभ औद्योगिक पट्ट्यापासून काही अंतरावर जिरेगाव येथील महामार्गाच्या कडेला असलेल्या तलाव परिसरात सध्या 'चित्रबलाक' (Painted Stork) पक्ष्यांचा वावर आढळून येत आहे. शांतता, सभोवताली शेती आणि घरटी बांधण्यासाठी उपलब्ध असलेली मोठी झाडे या पक्ष्यांच्या वास्तव्यासाठी पूरक आहेत. परिसरात मानवी हस्तक्षेप किंवा शिकारीची भीती नसल्यामुळे चित्रबलाक पक्ष्यांसाठी हा तलाव अत्यंत सुरक्षित अधिवास बनला आहे..पिल्लांना पंखांची सावली- ( मातृत्व)सध्या या तलावावर विणीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असून नर- मादी दोघेही पिल्लांच्या खाद्यासाठी धडपड करत आहेत. उन्हाळ्यामुळे तलावातील पाणी कमी झाल्याने उथळ पाण्यात मासे आणि बेडूक सहज मिळत आहेत. भरदुपारी उन्हाचा पारा वाढला की, आपल्या नाजूक पिल्लांचे रक्षण करण्यासाठी नर किंवा मादीपैकी एक जण सूर्याच्या दिशेने पाठ करून उभा राहतो आणि आपले पंख पूर्ण पसरवून पिल्लांना सावली देतो. पक्षी जगतातील हे अथांग मातृत्व पाहणाऱ्यांना अचंबित करत आहे. पिल्ले उडण्यास सक्षम होईपर्यंत हे पक्षी तलाव सोडत नाहीत..अठरा महिन्यांनंतर होतात मूक -या देखण्या पक्ष्यांचे सर्वात मोठे आश्चर्य म्हणजे, १८ महिने (प्रौढ अवस्था) पूर्ण झाल्यानंतर ते पूर्णपणे मूक होतात. त्यांना आवाजाची पट्टी नसल्यामुळे, ते केवळ आपल्या चोची एकमेकांवर आपटून 'कट-कट' असा विशिष्ट आवाज काढतात आणि एकमेकांशी संवाद साधतात..'रंगवलेले करकोचे ' 'कॉलोनियल नेस्टर्स' अर्थात रंगवलेले करकोचे पक्षी राजस्थान, गुजरात मधून दाखल होतात. ते इतर पक्ष्यांसोबत झाडांवर वसाहती करून ते राहतात. लांब, पिवळी आणि खाली वाकलेली चोच, पांढरे शुभ्र शरीर, पंखांवर काळ्या पट्ट्यांची नक्षी आणि मागच्या बाजूला असलेला आकर्षक गडद गुलाबी रंग, यामुळे या पक्ष्यांना 'रंगवलेला करकोचा' असेही म्हणतात..परिसंस्थेच्या दृष्टीने निरोगी ठिकाण'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'च्या (BNHS) संशोधनानुसार, चित्रबलाक पक्षी ज्या तलावावर मोठ्या संख्येने प्रजननासाठी येतात, तो जलीय परिसर परिसंस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत निरोगी मानला जातो. कडक उन्हातही हजारो पक्ष्यांनी केलेला हा मुक्काम म्हणजे जिरेगावची पाणथळ जागा अजूनही जिवंत आणि सुरक्षित असल्याचे निसर्गाचे प्रमाणपत्रच आहे.."मे महिन्याच्या कडक उन्हात आजूबाजूचे अनेक पाण्याचे स्रोत आटले तरी जिरेगावच्या तलावात अजूनही पाणी टिकून आहे. महामार्गालगत असूनही येथील शांतता आणि उथळ पाण्यामुळे पक्ष्यांना इथे मासे सहज मिळतात. हा तलाव या देखण्या पक्ष्यांच्या हक्काचे घर बनला असून, त्याचे संवर्धन करणे ही आम्हा स्थानिक तरुणांची जबाबदारी आहे."-प्रा. प्रशांत चव्हाण, प्राणीशास्त्र अभ्यासक, जिरेगाव (ता. दौंड).