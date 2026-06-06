पुणे

Wagholi Fraud News : नोकरी देतो म्हणून दिवाळखोर कंपनीत नोकरी देऊन अनेकांची ४४ लाख रुपयांची फसवणूक; दोन कंपन्यांच्या मालकासह संचालकांवर गुन्हा दाखल

आय टी कंपनीमध्ये नोकरी देऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन कंपनीच्या चार जणांसह त्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार खराडी परिसरात घडला.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - नोकरी लावतो म्हणून तसेच दिवाळखोर असलेल्या आय टी कंपनीमध्ये नोकरी देऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी खराडीतील दोन कंपनीच्या चार जणांसह त्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार खराडी परिसरात घडला. अनेकांची मिळून सुमारे ४४ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली.

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