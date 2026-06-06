Wagholi Fraud News : नोकरी देतो म्हणून दिवाळखोर कंपनीत नोकरी देऊन अनेकांची ४४ लाख रुपयांची फसवणूक; दोन कंपन्यांच्या मालकासह संचालकांवर गुन्हा दाखल

वाघोली - नोकरी लावतो म्हणून तसेच दिवाळखोर असलेल्या आय टी कंपनीमध्ये नोकरी देऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी खराडीतील दोन कंपनीच्या चार जणांसह त्यांच्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार खराडी परिसरात घडला. अनेकांची मिळून सुमारे ४४ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली..या प्रकरणी रेडीयंट एडटेक एल.एल.पी. चे मालक सैफ वाहिद मनियार (वय-३१ वर्षे, ऊरुळी कांचन), व्यवस्थापक सुमित सुराना, फायनान्स व्यवस्थापक वैभव दुबेवार व इतर संचालक मंडळ तसेच जी. टी. अॅस्ट्रेक्स कंपनीचे गितेश गजानन कुंबलकर, (वय-२५ वर्षे, रा. रावेत) व इतर संचालक मंडळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत शिरूर तालुक्यातील एका २७ वर्षीय तरुणीने फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनियार व कुंबलकर यांनी संगनमत केली. मनियार हे चांगल्या आय टी कंपनी मध्ये नोकरी लावतो असे सांगून एकाकडून दोन ते अडीच लाख रुपये घेत होते. काहींनी पैसे दिल्यावर त्यांना कुंबलकर यांच्या दिवाळखोर असलेल्या जी. टी. अॅस्ट्रेक्स कंपनीमध्ये नोकरी दिली. त्या कंपनीने दोन महिन्याचा पगार दिला. नंतर पगार दिला नाही. या दोघांनी अनेकांची सुमारे ४४ लाख रुपयांची फसवणूक केली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी पोलिसात धाव घेतली..आयुक्तांच्या दणक्यानंतर फिर्यादफसवणूक झालेले तरुण फिर्याद देण्यासाठी खराडी पोलिस ठाण्यात गेले. मात्र पोलिसांनी फिर्याद घेतली नाही. त्यांनी युवासेनेचे ओंकार तुपे यांना याबाबत सांगितले. त्यांनीही पोलिसांकडे फिर्याद दाखल करण्याची मागणी केली. मात्र पोलिसांनी फिर्याद घेतली नाही.अखेर तुपे यांनी फसवणूक झालेल्या युवकासंह पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन हा प्रकार सांगितला. आयुक्तांनी खराडीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय चव्हाण यांना फोनवरून खडसावत गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.