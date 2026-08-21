Nirgudsar News : व्हिडिओ चित्रीकरण व वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारास मारहाण

निरगुडसर - आंबेगाव तालुक्यातील नागापूर गावच्या हद्दीत अष्टविनायक रस्त्यालगत जमिनीच्या ताब्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण व वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारास मारहाण करून शिवीगाळ तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना (ता. १९) रोजी घडली. याप्रकरणी पारगाव पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत विश्वजित अनंथा गवारी (वय-३५, व्यवसाय वार्ताहर, स्वराज्य संवाद न्यूज, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दिपाली राजेंद्र बगाटे, मुकुंद सावळेराम पोहकर, शिवाजी किसन बगाटे आणि कुंडलिक मोतीराम बगाटे (सर्व रा. नागापूर, ता. आंबेगाव) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी हे संपादक ज्ञानेश्वर सुरेश खिरड यांच्या सांगण्यावरून बाळू शिवहरी पोहकर यांच्या जमिनीच्या ताब्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यासाठी नागापूर येथे गेले होते. त्यावेळी आरोपी दिपाली बगाटे हिने फिर्यादीस हाताने मारहाण केल्याचे, तसेच मुकुंद, शिवाजी व कुंडलिक यांनीही मारहाण करून शिवीगाळ केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..तसेच मोजणी व ताब्याच्या ठिकाणी जाऊन व्हिडिओ चित्रीकरण किंवा वार्तांकन करू नये, यासाठी फिर्यादीची अडवणूक करून त्यांना विरोध करण्यात आला. व्हिडिओ चित्रीकरण व वार्तांकन केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे..या प्रकरणी पारगाव पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. ८६/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२७(२), ११५(२), ३५२, ३५१(२), ३५१(३) व ३(५) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा २० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ७.३६ वाजता स्टे.डा. नं. १२/२०२६ नुसार दाखल करण्यात आला.गुन्ह्याचा तपास प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरिक्षक सचिन कांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.