Diwali Celebration : दिवाळीसणात मातीच्या किल्ल्यांमधून झळकतोय इतिहास व परंपरेचा सुगंध

A Celebration of Marathi History and Culture : जुनी सांगवी परिसरात दिवाळीत लहान मुलांनी मातीचे किल्ले, शिवकालीन सैनिक आणि पर्यावरणपूरक प्रतिकृती उभारून स्वराज्याच्या इतिहासाची आणि संस्कृतीची ज्योत तेवत ठेवली.
Swatting Mud and History: Juna Sangvi Children Revive Shivaji's Forts this Diwali.

रमेश मोरे
जुनी सांगवी : दिवाळीचा सोनेरी उजेड जसा आकाशात झळकतोय, तसाच संस्कृतीचा तेजही प्रत्येक घराच्या अंगणात उजळतोय. घराघरांतून लहानग्यांच्या हातांनी उभे राहतात ते मातीचे किल्ले इतिहासाची सजीव साक्ष!

