Junnar Accident : जुन्नरमध्ये मिरवणुकीत डी.जे. गाडीला अपघात; एकाचा मृत्यू, सहा जखमी

सकाळ वृत्तसेवा
जुन्नर : जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीतील डी.जे.च्या गाडीला झालेल्या अपघातात ढोल-ताशा ताफ्यातील एक जणांचा मृत्यू तर सहा जण जखमी झाल्याची घटना आज ता.१० रोजी जुन्नर येथे घडली.

