Junnar Accident : जुन्नरमध्ये मिरवणुकीत डी.जे. गाडीला अपघात; एकाचा मृत्यू, सहा जखमी

जुन्नर : जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीतील डी.जे.च्या गाडीला झालेल्या अपघातात ढोल-ताशा ताफ्यातील एक जणांचा मृत्यू तर सहा जण जखमी झाल्याची घटना आज ता.१० रोजी जुन्नर येथे घडली..लांडे यांच्या निवासस्थानापासून मिरवणुकीला सुरवात झाली. मिरवणुकीत सोमतवाडी येथील शिव छत्रपती तरुण मंडळ व खामगाव-शिवेचीवाडी येथील मुक्तादेवी तरुण मंडळ असे दोन झान्ज पथकाचे ताफे व डी.जे.ची मोठी गाडी होती.ही मिरवणूक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातून पुढे जात असताना उत्तरेकडील बाजूच्या उतारावरून डी.जे.चालकाचा ताबा सुटला. ह्या गाडीचे ब्रेक फेल झाल्याचे सांगण्यात येते. डी.जे.ची गाडी बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारा जवळील सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनला जाऊन धडकली..यामुळे पुढे रस्त्यावर गर्दी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या दुर्घटनेत आदित्य सुरेश काळे (वय २१) याचा मृत्यू झाला. मृत आदित्य हा खामगावचे उपसरपंच सुरेश काळे यांचा मुलगा होता. यात गोविंद शंकर काळे,विजय हिरामण केदारी,बाळू किसन काळे,सागर सुनील केदारी, सचिन गणपत केदारी सर्व रा.शिवेचीवाडी व किशोर रामचंद्र घोगरे रा. सोमतवाडी ता.जुन्नर हे तरुण जखमी झाले आहेत त्यांच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.या घटनेमुळे शिवेचीवाडी व सोमतवाडी येथील ग्रामस्थ तसेच दुर्घटनेत सापडलेल्या युवकाचे नातेवाईक यांनी देवराम लांडे,अमोल लांडे व डी.जे.चालक यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याना अटक करावी या मागणीसाठी पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन केले. तोपर्यत मृतदेह ताब्यात घेण्यात नाही असे सांगितले.यावेळी खामगावच्या सरपंच नीलम वायाळ-घोलप, डॉ.विनोद केदारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..वास्तविक डी.जे.बंदी असतानाही मिरवणुकीत डी जे लावण्याचा अट्टहासातून ही घटना घडली.पोलिसांनी अवैध रित्या डी जे लावणाऱ्या तसेच डी जे चालकांच्या विरुद्ध कारवाई करावी अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.बाजार समितीच्या आवारातील याच रस्त्यावरून पंधरा ते वीस दिवसापूर्वी ट्रक ब्रेक फेल झाल्याने येथील माऊली शिंदे यांच्या सलूनच्या दुकानात शिरला होता. सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. हा परिसर दाट रहदारीचा असल्याने तसेच येथे नागरिकांची मोठी वर्दळ असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे..