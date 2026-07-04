Junnar Rains: जुन्नर शहर व आदिवासी पट्ट्यात मुसळधार पावसाचा तडाखा; रस्ते खड्डेमय, इंगळून घाटात राडारोड्यामुळे अडथळा

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागात शनिवार ता 4 रोजी मध्यरात्रीपासून मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. जून महिना सरला तरी पावसाने हुलकावणी दिल्याने शेतकऱ्यांपुढे पेरणीचे उभे संकट ठाकले होते मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे आदिवासी भागासह अन्य ठिकाणी शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर शनिवारी झालेल्या मुसळधार पावसाने जुन्नरच्या आदिवासी भागातील शेवटचे टोक असलेल्या आंबे व हातवीज या गावांकडे जाणाऱ्या इंगळून घाटामध्ये डोंगराचा काही भाग खचल्याने राडारोडा मुख्य रस्त्यावर आल्याने वाहतूक काही काळ ठप्प झाली होती. पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी घटनास्थळी भेट देत स्थानिक नागरिक व प्रशासनाच्या मदतीने हा राडारोडा हटवून वाहतूक एकमार्गी सुरू केली. .जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागातील मीना व कुकडी नदीच्या खोऱ्यात झालेल्या पावसाने वडज व माणिकडोह धरणातील पाणीसाठा किंचितसा वाढण्यास मदत झाली. माणिकडोह धरणक्षेत्रात शनिवारी 90 मिलिमीटर एवढा पाऊस होऊन धरणातील पाण्याची टक्केवारी 6.95% तर वडज धरणक्षेत्रात 62 मिलिमीटर एवढा पाऊस होऊन 24.19 % पाणीसाठा झाला आहे. पावसाच्या प्रवाहामुळे माणिकडोह येथील शेतकरी मारुती ढोबळे यांच्या घराची संरक्षक भिंत वाहून गेल्याने जवळपास तीन लक्ष रुपयांचे नुकसान झाल्याची घटना घडली..जुन्नर शहरात देखील मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. शहरातील जवळपास सर्वच रस्ते खड्डेमय झाल्याने शहरातील रस्त्यांना तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्या शाळकरी विद्यार्थी, पादचारी नागरिक व वाहनचालकांना नाहक मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. गेल्या महिन्यातच नगरपरिषदेने शहरातील सर्वच रस्त्यांवर नियोजनशून्य रित्या गतिरोधक बसवले होते. पावसाचे पाणी जाण्यासाठी हे गतिरोधक एका बाजूने फोडण्याची वेळ नगरपरिषदेवर आल्याने नगरपरिषदेच्या ढिसाळ नियोजनाबाबत शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..जुन्नर शहरात देखील मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर हाल झाले. शहरातील जवळपास सर्वच रस्ते खड्डेमय झाल्याने शहरातील रस्त्यांना तळ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. त्यामुळे रस्त्याने वाहतूक करणाऱ्या शाळकरी विद्यार्थी, पादचारी नागरिक व वाहनचालकांना नाहक मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. गेल्या महिन्यातच नगरपरिषदेने शहरातील सर्वच रस्त्यांवर नियोजनशून्य रित्या गतिरोधक बसवले होते. पावसाचे पाणी जाण्यासाठी हे गतिरोधक एका बाजूने फोडण्याची वेळ नगरपरिषदेवर आल्याने नगरपरिषदेच्या ढिसाळ नियोजनाबाबत शहरातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.