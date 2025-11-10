Maharashtra Wildlife : जुन्नरला दुर्मीळ गिधाडाचे दर्शन; निसर्ग अभ्यासक, पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यामध्ये ‘नियोफ्रॉन’ जातकुळातील दुर्मीळ पांढरे गिधाड (इजिप्शियन गिधाड) रविवारी (ता. २६ ऑक्टोबर) आढळले. त्यामुळे निसर्ग अभ्यासक आणि पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वी हजारोंच्या संख्येने आढळून येणारी गिधाडे सन १९९० च्या दशकानंतर मात्र झपाट्याने कमी होत गेली. आता त्यांची संख्या चिंताजनक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संघटनेच्या (आययुसीएन) अहवालानुसार दिसून येत आहे. .दुर्लक्षित असणारी माळराने ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था असून, तेथे विपुल प्रमाणात जैवविविधता आढळून येते. सह्याद्रीतील दाट जंगले, पाच धरणाच्या परिसरातील हिरवागार भाग ते ओसाड माळराने अशी भौगोलिक विविधता असणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील पूर्वेच्या अणे पठारावर विस्तीर्ण माळराने आहेत. या माळरानाच्या अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्ताने फिरस्ती करताना या दुर्मिळ आणि चिंताजनक स्थिती असलेल्या पांढऱ्या गिधाडांच्या युवा अवस्थेतील पिल्लाचा आढळ निसर्ग अभ्यासक यश मस्करे आणि सहकारी अनिकेत डुकरे, किरण म्हस्कर, अल्पेश दिघे, सुभाष कुचिक, प्रकाश वणवे यांना झाला..इजिप्शियन गिधाडाचे वैशिष्ट्यभारतात आढळणाऱ्या इतर जातीच्या मानाने हे घारीच्या आकाराचे आकर्षक गिधाड.या प्रजातीचे गिधाड अल्पवयीन काळसर रंगाचे तर पूर्ण वाढ झालेले गिधाड मातकट पांढऱ्या रंगाचे असते.पंखांच्या टोकांना काळी पिसे असतात, तर त्याची चोच पिवळ्या रंगाची असते.डोके पिवळ्या रंगाचे असते. मात्र या जातीच्या किशोरवयीन गिधाडाचा रंग तपकिरी असून, चोच मात्र पिवळ्या रंगाची आणि बाकदार असते.वयानुसार याच्या रंगात काळसर तपकिरी ते मातकट पांढरा असा बदल होतो..Hadapsar Crime : साडेसतरानळी पोलिस चौकीला मिळेना मुहूर्त, गुन्हेगारी, अवैध धंद्यांत वाढ; नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त .जुन्नरच्या पूर्व भागातील गवताळ माळरानाचे संवर्धन होणे आवश्यक आहे. या परिसरात माळ टिटवी, धाविक, चंडोल, रातवा, राखी तितर, राखाडी खाटिक, ससाणे, करकोचे याच बरोबर काळवीट आणि चिंकारा मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. उन्हाळ्यात तीव्र पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी अधिकाधिक कृत्रिम पाणवठे तयार करणे आवश्यक आहेत.- यश मस्करे, निसर्ग अभ्यासक व वन्यजीव छायाचित्रकार.राज्यात केवळ १२५ गिधाडेमहाराष्ट्राचा विचार करता भारतात आढळणाऱ्या एकूण नऊ प्रजातींपैकी चार ते पाच प्रजातींची फक्त १०० ते १२५ गिधाडे आता उरली आहेत. गडचिरोली, चंद्रपूर, नाशिक आणि कोकणात यांचा थोडा फार आढळ आहे. उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या २५ ते ३० वर्षांत गिधाड आढळल्याच्या नोंदी नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.