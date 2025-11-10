पुणे

Maharashtra Wildlife : जुन्नरला दुर्मीळ गिधाडाचे दर्शन; निसर्ग अभ्यासक, पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण

Rare Egyptian Vulture Sighted in Junnar : जुन्नर तालुक्यातील अणे पठारावरील माळरानाच्या अभ्यास दौऱ्यादरम्यान निसर्ग अभ्यासकांना 'नियोफ्रॉन' जातकुळातील दुर्मीळ आणि आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संघटनेनुसार (IUCN) चिंताजनक स्थितीतील पांढऱ्या गिधाडाचे (इजिप्शियन गिधाड) पिल्लू आढळल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यामध्ये ‘नियोफ्रॉन’ जातकुळातील दुर्मीळ पांढरे गिधाड (इजिप्शियन गिधाड) रविवारी (ता. २६ ऑक्टोबर) आढळले. त्यामुळे निसर्ग अभ्यासक आणि पक्षीप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पूर्वी हजारोंच्या संख्येने आढळून येणारी गिधाडे सन १९९० च्या दशकानंतर मात्र झपाट्याने कमी होत गेली. आता त्यांची संख्या चिंताजनक असल्याचे आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संघटनेच्या (आययुसीएन) अहवालानुसार दिसून येत आहे.

