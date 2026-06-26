POCSO Case : अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी आरोपीस तीन वर्षे कारावास; जुन्नर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निकाल

ओतूर : अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपीस अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, जुन्नर यांनी दोषी ठरवत तीन वर्षे साधा कारावास व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा विशेष न्यायाधीश एस. बी. शेलार यांनी गुरुवारी (दि. २५) सुनावली..या प्रकरणातील आरोपी रमेश सखाराम दाभाडे याने ११ जानेवारी २०२० रोजी ओतूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घराजवळील पाण्याच्या टाकीजवळ कपडे धूत असताना तिच्या पाठीमागून जाऊन मिठी मारत तिचा विनयभंग केला. घाबरलेल्या मुलीने आजोबांना आवाज देऊन बोलावले. त्यानंतर आजोबांनी आरोपीला जाब विचारला असता त्याने पीडित मुलगी व तिच्या आजोबांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली..या घटनेनंतर पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून ओतूर पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४(अ), ५०४, ५०६ तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम ८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन प्रभारी पोलीस निरीक्षक परशुराम (पी.एच.) कांबळे यांनी तपास करून आरोपीविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले..सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला पोक्सो कायद्याच्या कलम ८ व भादंवि कलम ३५४(अ) अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे साधा कारावास, एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त साधा कारावासाची शिक्षा सुनावली..या प्रकरणात पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे, जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी पोलीस निरीक्षक संतोष घोळवे, अतिरिक्त सरकारी वकील जी. के. खोडे, कोर्ट पैरवी अधिकारी महिला पोलीस हवालदार मनीषा ताम्हाणे, महिला पोलीस कर्मचारी पूजा औटी यांनी काम पाहिले. तपासात पोलीस निरीक्षक परशुराम कांबळे व पोलीस हवालदार देविदास खेडकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..न्यायालयाने महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यात दिलेल्या या शिक्षेमुळे अशा गुन्ह्यांविरोधात कठोर संदेश गेला असून, गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रिया पोलीस विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.