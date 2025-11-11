Junnar Crime : जुन्नर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; विनयभंगात आरोपीस शिक्षा!

जुन्नर : स्वप्निल सुरेश सरजिने रा.सरजिनेवाडी-अलदरे ता.जुन्नर असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. जुन्नरच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. एस. जैन यांनी आरोपीस विनयभंगाच्या आरोपाखाली एक वर्ष कारावास व दहा हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास दोन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे..याबाबत जुन्नर पोलिसांनी पीडित महिलेने दिलेल्या फिर्यादी नुसार तिचा नातेवाईक असलेल्या आरोपीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात २०२१ मध्ये विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.न्यायालयाने आरोपीस भारतीय दंड विधान कलम ३२३ मध्ये देखील दोषी ठरवून दहा महिने कारावास व एक हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास पंधरा दिवस साधा कारावास शिक्षा सुनावली आहे..Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, आरोपीला २० वर्षांची शिक्षा; विशेष पोक्सो न्यायालयाने ठरविले दोषी.सरजीने पीडित महिलेचा मावस दिर असून तो नेहमी घरी जेवणासाठी येत होता.आरोपीने १४ मे २०२१ रोजी पीडित महिलेच्या बेडरूममध्ये येऊन विनयभंग केला होता.यावेळी महिलेने आरडाओरडा केल्याने आरोपीने तीस घराबाहेर ओट्यावर ओढत आणून हाताने मारहाण व शिवीगाळ करुन जीवे मारण्याची धमकी दिली होती अशी माहिती प्रभारी अधिकारी पोलीस किरण अवचर यांनी दिली.जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी पोलीस निरीक्षक संतोष घोळवे व सरकारी वकील सीमा अवचर यांनी काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.