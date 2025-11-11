पुणे

Junnar Crime : जुन्नर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; विनयभंगात आरोपीस शिक्षा!

Court Judgement : जुन्नर न्यायालयाने विनयभंगाच्या गुन्ह्यातील आरोपीस दोषी ठरवून कारावास व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५४ व ३२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल. विनयभंगाबरोबरच मारहाणीबाबतही आरोपी दोषी.
Junnar Court Imposes Jail Term and Fine for Indecent Behavior

Junnar Court Imposes Jail Term and Fine for Indecent Behavior

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुन्नर : स्वप्निल सुरेश सरजिने रा.सरजिनेवाडी-अलदरे ता.जुन्नर असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. जुन्नरच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. एस. जैन यांनी आरोपीस विनयभंगाच्या आरोपाखाली एक वर्ष कारावास व दहा हजार रुपये दंड तसेच दंड न भरल्यास दोन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा ठोठावली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
women
Court
Justice
women harassment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com