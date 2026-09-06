Junnar Dahihandi : शिवनेरी पायथ्याशी जुन्नरमध्ये उत्साहात दहीहंडी; माऊली ग्रुपला एक लाख अकरा हजारांचे बक्षीस

जुन्नर : किल्ले शिवनेरीच्या पायथ्याशी वसलेल्या जुन्नर शहरात उत्साहपूर्ण वातावरणात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात आला. शिवजन्मभूमी प्रतिष्ठान जुन्नर यांच्या वतीने या दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. अवसरी ता. आंबेगाव येथील माऊली ग्रुप गोविंदा पथकाने एक लाख अकरा हजार रुपये व सन्मानचिन्ह प्राप्त करत दहीहंडी फोडण्याचा मान पटकाविला..गेल्या पाच वर्षापासून शहरातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारका समोर शिवजन्मभूमी प्रतिष्ठान यांच्या वतीने दहीहंडी उत्सव साजरा केला जातो. सामाजिक बांधिलकी म्हणून यावर्षी जुन्नर शहरांमध्ये गेल्या चाळीस ते पन्नास वर्षापासून वैद्यकीय व सामाजिक क्षेत्रामध्ये योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. .यावेळी डॉ. सुनील शेवाळे , डॉ. सी. जी. कुलकर्णी , डॉ. पी. आर. कुलकर्णी , डॉ. निरगुडकर , डॉ. शिवराजन लवाटे यांचा प्रतिष्ठानच्या वतीने सन्मान करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणे गोविंदा पथकातील गोविंदाची काळजी घेण्यासाठी रेस्क्यू टीमच्या वतीने सर्व नियोजन करण्यात आले.या प्रसंगी नऊ फुटाचा भव्य गोरिला उत्सवप्रसंगी आणल्याने बालगोपालांनी मनमुराद आनंद लुटला..याप्रसंगी संस्थापक अध्यक्ष रवी खिलारी, पंचायत समिती सदस्य संजय वऱ्हाडी, नगरसेवक अनिल रोकडे, संजय चिखले, निलेश चतुर, प्रशांत देवणे, सचिन कदम , ओंकार जोशी यांसह प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.