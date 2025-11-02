पुणे

Pune Municipal Corporation : पुढील महिन्यापासून सशुल्क पार्किंग; वाहतूक कोंडी, बेशिस्त पार्किंगची समस्या सोडविण्यासाठी अंमलबजावणी

Pune Municipal Corporation to Start Paid Parking : पुणे महापालिका शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर सशुल्क पार्किंग सुविधा सुरू करण्याच्या तयारीत असून, नोव्हेंबरमध्ये तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील महिन्यापासून (डिसेंबर) ही सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल.
सकाळ वृत्तसेवा


पुणे : महापालिकेने शहरातील पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर सशुल्क पार्किंग सुरु करण्याच्या हालचालींना आता वेग आला आहे. सध्या तांत्रिक प्रक्रिया सुरू असून नोव्हेंबरमध्ये ती पूर्ण होईल. त्यानंतर महापालिकेकडून पुढील महिन्यापासून सशुल्क पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे खरेदी व विविध कामानिमित्त मध्यवर्ती भागात येणाऱ्या नागरिकांची वाहने लावण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.

