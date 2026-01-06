Junnar News : "दारू पिऊ नको" म्हटल्याचा राग आला; भावाशी वाद घालून तरुणाने संपवले जीवन!

पुणे

Family Dispute : जुन्नर तालुक्यातील बारव गावात भावासोबत घरगुती मतभेदामुळे दुर्दैवी घटना घडली, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी तत्काळ कारवाई केली. कुटुंबीय आणि गावकऱ्यांना सुरक्षित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
जुन्नर : बारव ता. जुन्नर येथे भावाने दारू पिऊ नको असे सांगितल्याच्या कारणावरून भावाशी हुज्जत व वाद घालत युवकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवार ता. 6 रोजी दुपारी साडे बाराच्या सुमारास घडली. प्रविण हरिभाऊ उंडे वय 33 वर्ष रा. बारव ता. जुन्नर असे या घटनेत मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. या घटनेची फिर्याद सागर हरिभाऊ उंडे यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली आहे.

