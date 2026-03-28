Leopard : जुन्नर वनविभागात वर्षभरात १०५ बिबटे जेरबंद, मात्र दहशत कायम; २.३८ कोटींची नुकसानभरपाई

मंचर - आंबेगाव, खेड, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांच्या वाढत्या वावरामुळे व दहशतीमुळे निर्माण झालेली भीती आता काही प्रमाणातहळूहळू कमी होताना दिसत आहे. पण दहशत कायम असल्याने या भागातील नागरिक अलर्ट आहेत. एकेकाळी दररोजच्या हल्ल्यांमुळे शेतात जाणे, सायंकाळनंतर घराबाहेर पडणे, तसेच विद्यार्थ्यांची शाळेत ये-जा करणेही धोकादायक झाले होते..ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम झाला होता. सन २०२५-२६ या वर्षात मृत व्यक्ती, जखमी व्यक्ती, मृत पशुधन पिकांचे नुकसान भरपाई एकूण रक्कम २,कोटी ३८ लाख १५ हजार ७५३ रुपये देण्यात आली आहे.या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत जुन्नर वन उपविभागाने राज्य शासनाच्या सहकार्याने व्यापक आणि समन्वयात्मक मोहीम राबवली. बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली. सापळे लावणे, सीसीटीव्ही निरीक्षण, स्थानिक नागरिकांकडून माहिती संकलन यांसारख्या उपाययोजनांमुळे बिबट्यांचा मागोवा घेणे सुलभ झाले.वर्षभरात १०५ बिबटे जेरबंद केले आहेत. पण सन 2024 2025 या कालावधीपेक्षा हल्ल्यामध्ये यावर्षी घट झाल्याचे वन खात्याकडून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते..पकडण्यात आलेल्या बिबट्यांना माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात सुरक्षितपणे ठेवण्यात आले. तसेच, पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी आणि केंद्रावरील ताण कमी करण्यासाठी काही बिबट्यांचे गुजरातमधील 'वनतारा' प्रकल्पात हस्तांतरण करण्यात आले. ही प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक व सर्व आवश्यक परवानग्यांसह पार पडत आहे.वन विभागाने केवळ बिबटे पकडण्यापुरते मर्यादित न राहता नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावरही भर दिला. गावोगावी सभा घेऊन रात्री एकटे फिरू नये, लहान मुलांना एकटे सोडू नये, जनावरांची सुरक्षित बांधणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. या जनजागृतीचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे..हल्ल्यांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यात आले, तर मृतांच्या कुटुंबियांना त्वरित आर्थिक मदत देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पशुधनाच्या नुकसानीसाठीही नुकसानभरपाई देण्यात आली. त्यामुळे वन विभागाबद्दल नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे.दरम्यान, अतिरिक्त बिबट्यांच्या स्थलांतरासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच आणखी ३० बिबटे 'वनतारा' प्रकल्पात आणि इतर योग्य ठिकाणी हलवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे परिसरातील तणाव आणखी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..दृष्टिक्षेप• पकडलेले बिबटे (वर्षभरात) : १०५• जखमी बिबटे : १० ते १२• मृत्यू झालेले बिबटे : १०• दुचाकीवरील हल्ले : १४• वनतारा येथे पाठवलेले बिबटे : २० (७ मार्च २०२६)• लवकरच पाठविणार : आणखी ३० बिबटे• माणिकडोह केंद्रातील बिबटे : १५५• केंद्राची क्षमता : ९०.वन विभागाने राबविलेल्या नियोजनबद्ध उपाययोजनांमुळे बिबट्यांची दहशत आटोक्यात आणण्यात यश आले असून, नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र, ही समस्या पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि सतर्कता तितकीच महत्त्वाची असल्याचेही अधोरेखित होत आहे.माणिकडोह बिबट निवारण केंद्रात सध्या क्षमतेपेक्षा अधिक बिबटे असूनही त्यांच्या देखभालीत कोणतीही तडजोड केली जात नाही. 'वाइल्डलाईफ SOS' या संस्थेमार्फत केंद्राचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन होत असून सर्व बिबट्यांना आवश्यक आहार, वैद्यकीय सेवा व योग्य निगा दिली जाते. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जात आहे." अशी माहिती राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण मार्गदर्शक तत्व तांत्रिक समिती सदस्य, ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्था, जुन्नर वन विभाग यांनी नमूद केले आहे..एकूणच, वन विभागाने राबविलेल्या नियोजनबद्ध उपाययोजनांमुळे बिबट्यांची दहशत आटोक्यात आणण्यात यश आले असून, नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. मात्र, ही समस्या पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि सतर्कता तितकीच महत्त्वाची असल्याचेही अधोरेखित होत आहे..सन २०२५–२६ मधील नुकसान भरपाईचा तपशील• मृत व्यक्ती संख्या - ५• दिलेली नुकसान भरपाई - ६५ लाख रुपये• जखमी व्यक्ती संख्या - ५• दिलेली नुकसान भरपाई - ₹ २,लाख १८ हजार ,९६४ रुपये• मृत पशुधन संख्या - १६७५• दिलेली नुकसान भरपाई - १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये• पिकांचे नुकसानग्रस्त शेतकरी - ९९• बाधित क्षेत्र - १७.७ हेक्टर• दिलेली नुकसान भरपाई - ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये• एकूण नुकसान भरपाई रक्कम - २ कोटी ३८ लाख १५ हजार ७५३ रुपये.'मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे. नागरिकांनी खबरदारीच्या सूचनांचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे.'- प्रशांत खाडे, उपवनसंरक्षक, जुन्नर'माणिकडोह निवारण केंद्रात सर्व बिबट्यांची योग्य देखभाल, वैद्यकीय उपचार व आहाराची व्यवस्था केली जाते. प्रत्येक बिबट्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते.'- स्मिता राजहंस, सहाय्यक वनसंरक्षक.