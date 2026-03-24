Junnar News : जुन्नरमध्ये आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ११० रुग्णांची तपासणी

जुन्नर : जुन्नर येथे गुढीपाडवा व रमजान ईद या सणांचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिरामध्ये एकशे दहा रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. तनिष्का व्यासपीठ व तुळजाभवानी हॉस्पिटल यांच्या माध्यमातून बुधवार ता . 18 ते रविवार ता. 22 या कालावधीत शिबिर संपन्न झाले अशी माहिती तनिष्का गटनेत्या उज्वला शेवाळे यांनी दिली. .या शिबिराचे उद्घाटन प्रसिद्ध हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ डॉ. सुनील शेवाळे, तनिष्का सदस्या पूनम तांबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. उद्घाटन प्रसंगी डॉ अक्षय शेवाळे, डॉ. वैष्णवी शेवाळे, अंजली दिवेकर, माया खत्री, सुजाता ढोबळे, सरिता कलढोने, शेफाली शेवाळे, वनमाला लोणकर, कविता साखला, दिपाली भास्कर, अंजली दिवेकर, अनिता काजळे, नीलिमा शेवाळे, प्रतिभा कबाडी यांसह तनिष्का सदस्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..यावेळी शिबिरामध्ये हृदयरोग, ईसीजी, रक्तातील साखर, टू डी इको व हृदयरोग तज्ञ सल्ला व मोफत दंतचिकित्सा करण्यात आली. यासोबतच उच्च रक्तदाब, दम लागणे, छातीत दुखणे, हृदयरोग, हृदयातील झडपेचे रोग, पायावर सूज येणे, इसीजी मध्ये बदल, अनियमित हृदयाचे ठोके, हृदयामध्ये सूज पाणी, रक्ताची गाठ, इन्फेक्शन या आजाराच्या व दातांच्या विविध रोगांवर तपासण्या करण्यात आल्या. तर हदयाचा ईसीजी, रक्तातील साखर व टू डी इको या महत्वाच्या तपासण्या सवलतीच्या दरात करण्यात आल्या.