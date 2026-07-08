Junnar Heavy Rains: जुन्नरच्या आदिवासी पट्ट्यात मुसळधार पावसाचा कहर; रस्ते, पूल जलमय, शेतपिकांचे मोठे नुकसान

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागाला मंगळवार ता . 7 च्या सायंकाळपासून ते बुधवार ता. 8 रोजी सकाळी आठ वाजेपर्यंत या कालावधीत मुसळधार पावसाने झोडपले. मुसळधार पावसामुळे जनजीवन अक्षरशा विस्कळीत झाले. आदिवासी भागातील बहुतांशी ठिकाणी रस्ते, पूल सकाळच्या सत्रात पाण्याखाली गेल्याचे चित्र होते. आदिवासी भागातील आंबे, हातवीज, हिवरे पठार व सुकाळवेढे या गावांकडे जाण्यासाठी महत्वाचा असलेला इंगळून घाटात चार ते पाच ठिकाणी दरड कोसळल्याने घाटरस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद झाला होता. दुपारनंतर प्रशासनाने सदरचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला. तर भिवाडे, तळमाची या ठिकाणी भूस्खलन होण्याची शक्यता असल्याने या भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले असल्याची माहिती तहसीलदार रणजीत भोसले यांनी दिली..काले, दातखिळेवाडी या परिसरात पावसाने अक्षरशः थैमान घातले. पाण्याचा प्रवाह एवढ्या वेगाने होता की काले येथील गोळ्याच्या वाडीकडे जाणारा रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तर पाण्याच्या प्रवाहासोबत मोठ्या प्रमाणावर माती वाहून आल्याने येथील शेतकरी यशवंत मानाजी भालेकर व गुलाब महादेव पानसरे यांच्या विहिरी पूर्णतः गाडल्या जाऊन नुकसान झाले आहे..या दोन्ही गावांच्या ओढ्यावरील पुलावरून मोठ्या प्रमाणे पाणी गेल्याने परिसरातील शेतीचे व सोयाबीन, मिरची, टोमॅटो, फ्लॉवर, भुईंमुग, वाटाणा भात रोप आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तर बहुतांशी शेतकऱ्यांच्या कांदा चाळीमध्ये पाणी घुसल्याने कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. .माणिकडोह येथे शेतकरी मारुती ढोबळे यांच्या शेतातील जवळपास शंभरहून अधिक वर्षाचे मोठ्या आकाराचे आंब्याचे झाड वादळी वाऱ्याच्या तडाख्याने कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्रशासनाने तातडीने पंचनामे करावेत व शासनाने तत्काळ मदत जाहीर करावी अशी मागणी सरपंच कुलदीप नायकोडी यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.