पुणे

Pune District News: वसतिगृहातून तीन अल्पवयीन विद्यार्थी गायब; १८ दिवस उलटूनही ठावठिकाणा नाही, जुन्नर पोलिसांकडून शोध सुरू

Three Minor Students Missing From Junnar Hostel For 18 Days: नामांकित संस्थेच्या वसतिगृहातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह; पालक व ग्रामस्थ आक्रमक, पोलिसांचा शोधमोहीमेला वेग
Pune Junnar Hostel Missing Case Three Minor Students Untraced For 18 Days Police Appeal For Information

Pune Junnar Hostel Missing Case Three Minor Students Untraced For 18 Days Police Appeal For Information

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-मिननाथ पानसरे

जुन्नर: येथील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहातील तीन विद्यार्थी गेल्या अठरा दिवसांहून अधिक कालावधीपासून बेपत्ता असल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओंकार नामदेव माळी, वय 16 वर्षे, सौरव दत्तू डामसे वय 15 वर्षे, ज्ञानेश्वर बुधा दाभाडे वय 14 वर्षे हे विद्यार्थी बेपत्ता झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
junnar
district
missing case
missing person search
Marathi News Esakal
www.esakal.com