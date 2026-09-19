Pune District News: वसतिगृहातून तीन अल्पवयीन विद्यार्थी गायब; १८ दिवस उलटूनही ठावठिकाणा नाही, जुन्नर पोलिसांकडून शोध सुरू

-मिननाथ पानसरे जुन्नर: येथील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहातील तीन विद्यार्थी गेल्या अठरा दिवसांहून अधिक कालावधीपासून बेपत्ता असल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओंकार नामदेव माळी, वय 16 वर्षे, सौरव दत्तू डामसे वय 15 वर्षे, ज्ञानेश्वर बुधा दाभाडे वय 14 वर्षे हे विद्यार्थी बेपत्ता झाले आहेत. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या घटनेने वसतिगृहात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून जुन्नर पोलिस ठाण्याकडून या विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी सांगितले. विद्यार्थी बेपत्ता झाल्याची फिर्याद नामदेव पांडुरंग माळी यांनी जुन्नर पोलिस ठाण्यात दिली आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जुन्नर येथील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या वसतिगृहात निवासी राहून संस्थेच्याच विद्यालयात शिक्षण घेणारे ओंकार नामदेव माळी, सौरव दत्तू डामसे व ज्ञानेश्वर बुधा दाभाडे हे विद्यार्थी मंगळवार ता. 1 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10 ते 11या दरम्यान वसतिगृहाच्या परिसरातून निघून गेले आहेत. .या विद्यार्थ्यांविषयी कोणतीही माहिती असल्यास तत्काळ जुन्नर पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिस निरीक्षक गुंड यांनी केले आहे. दरम्यान, या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी व ग्रामस्थानी आक्रमक भूमिका घेत संस्था पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या विद्यार्थ्यांचे वर्णन पुढीलप्रमाणेओंकार नामदेव माळी- उंची 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल, केस-काळे व आकाराने बारीक, नाक-सरळ, बांधा-सडपातळ, नेसणीस निळ्या रंगाची जिन्स व लाल रंगाचा फुल बाहीचा शर्ट पायात काळ्या रंगाची चप्पल.सौरव दत्तू डामसे- उंची 4.5 फुट, रंग निमगोरा, चेहरा गोल, केस काळे व आकाराने बारीक, नाक-सरळ, बांधा-सडपातळ, नेसणीस- काळ्या रंगाची साधी पँन्ट व पांढ-या रंगाचा फुल बाहीचा शर्ट पायात काळ्या रंगाची चप्पल.ज्ञानेश्वर बुधा दाभाडे उंची 4.5 फुट, रंग गोरा, चेहरा उभट, केस काळे व आकाराने बारीक, नाक-सरळ, बांधा-सडपातळ, नेसणीस- काळ्या रंगाची साधी पँन्ट व पांढ-या रंगाचा फुल बाहीचा शर्ट पायात काळ्या रंगाची चप्पल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.