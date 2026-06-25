पुणे

अवैध दारूविक्री विरोधात जुन्नर पोलिस ॲक्शन मोडवर

अवैध दारूविक्री विरोधात जुन्नर पोलिस ॲक्शन मोडवर
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जुन्नर, ता. २४ : जुन्नर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या आठवड्यात अवैध हातभट्टी आणि बनावट दारू विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध मोठी मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, सात आरोपींवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय गुंड यांनी दिली.
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या महिन्यात बनावट विषारी दारू प्रकरणात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता. या पार्श्वभूमीवर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली. पोलिसांनी भिवाडे खुर्द, शिरोली, धालेवाडी, कारखाना फाटा आणि गोळेगाव परिसरात छापे टाकले.
या कारवाईत लक्ष्मण निंबा शेळकंदे, एकनाथ कृष्णा शेळकंदे (दोघे रा. भिवाडे खुर्द), विशाल दिलीप शेळके (धनगरवाडी), सुधाकर भाऊराव कांबळे (पाडळी), सचिन बाबूराव पेंडे (येडगाव) आणि प्रणीत विठ्ठल देवाडे यांच्यासह सात जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.

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