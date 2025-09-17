पुणे

Junnar News : जुन्नर तालुक्यातील रस्त्यांना कायदेशीर ओळख; सांकेतिक क्रमांक देणारे बोरी बुद्रुक पहिले गाव

Farmer News : जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक हे गाव राज्यात प्रथमच शिवार रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देऊन जीआयएस नकाशावर नोंद करणारे ठरले असून, ग्रामीण रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळवून दिली आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जुन्नर तालुक्यातील गावकुसापासून ते शिवाराच्या पायवाटांपर्यंत आणि शेतशिवाराला जोडणाऱ्या पाणंद मार्गांपर्यंत सर्व रस्त्यांना आता कायदेशीर ओळख मिळणार आहे. या तालुक्यातील सर्व रस्त्यांची नोंद घेऊन त्यांना भू-सांकेतिक क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकरी बांधवांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंध असलेल्या या उपक्रमाला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

