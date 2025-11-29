Leopard Attack : हिवरेतर्फे नारायणगावात बिबट्यांची दहशत! गोठ्यात घुसून एकाच रात्री १३ शेळ्या फस्त, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

खोडद : बिबट्याने गोठ्यात प्रवेश करून गोठ्यातील शेळ्यांवर हल्ला केला. त्यात १३ शेळ्या ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास हिवरेतर्फे नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथे घडली..हिवरेतर्फे नारायणगाव येथील सातपुडा रस्त्यावर राहणाऱ्या सुशीला यशवंत वाघ या शेतकरी महिलेने शेळीपालनाचा व्यवसाय केला होता. त्यांच्या गोठ्यात दोन गायी, एक वासरू आणि एकूण १५ शेळ्या होत्या. शुक्रवारी पहाटे बिबट्यांनी या गोठ्यात प्रवेश करून शेळ्यांवर हल्ला केला. हा प्रकार सकाळी सुशीला यांच्या लक्षात आला..गोठ्यात दोन शेळ्या जिवंत आढळून आल्या, तर चार शेळ्या मृत अवस्थेत आढळून आल्या. इतर शेळ्या उसाच्या शेतात मृत अवस्थेत अस्ताव्यस्त पडलेल्या आढळून आल्या. गोठ्यात प्रवेश करणारा बिबट्या एकच नसून, दोन ते बिबट्यांनी गोठ्यात प्रवेश करून १३ शेळ्यांचा फडशा पाडला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Nanded Crime : गोळीचा चुकला 'नेम', मग फरशीने केला 'गेम'; जुन्या वादातून २५ वर्षीय युवकाचा फरशी-दगडाने ठेचून खून.दरम्यान, वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला आहे. सुशीला वाघ यांच्या शेतात ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिमंडळ अधिकारी गणेश बागडे, नियतक्षेत्र वनाधिकारी विशाल गुंड, वनसेवक बाळू वामन, रेस्क्यू सदस्य फिरोज पठाण, रवी काळे, ऋषी गायकवाड यांनी दोन पिंजरे लावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.