Junnar Leopard Attack: जुन्नरमध्ये भरवस्तीत बिबट्याचा १७ वर्षीय मुलीवर हल्ला; बोरी बुद्रुकमध्ये भीतीचे वातावरण, रात्रीच्या अंधारात नेमकं काय घडलं?

आळेफाटा : जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक गावठाणातील नंदीवाले वस्ती येथे भरवस्तीत बिबट्याने १७ वर्षीय मुलीवर हल्ला केल्याची घटना मंगळवारी (ता. २०) रात्री साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात जयश्री दगडू पवार ही मुलगी जखमी झाली आहे. तिच्या पायाला जखम झाली असून, तिला उपचारासाठी नारायणगाव येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर बुधवारी सायंकाळी तिला घरी सोडण्यात आले. गावठाणातील लोकवस्तीतच बिबट्याने हल्ला केल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरी बुद्रुक येथील नंदीवाले वस्तीमध्ये राहणारी जयश्री पवार ही मंगळवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास लघुशंकेसाठी घराबाहेर गेली होती. याच वेळी परिसरात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने तिच्यावर अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात तिच्या पायाला जखम झाली. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात घबराट पसरली. प्रसंगावधान राखल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. घटनेनंतर ग्रामस्थांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली..घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाचे वनपाल गणेश बागडे आणि ऋषिकेश गायकवाड यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी जयश्री हिला पुढील उपचारासाठी नारायणगाव येथील सरकारी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे तिच्यावर उपचार करण्यात आले. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी तिला घरी सोडण्यात आले..भरवस्तीत बिबट्याचा वावर; नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरणजुन्नर तालुक्यात बिबट्याचा वावर हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. शेती परिसर, मळे आणि वाड्यावस्त्यांमध्ये बिबट्या दिसणे ही बाब अनेक ठिकाणी समोर येत असताना आता गावठाणातील भरवस्तीतच हल्ला झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडणेही धोकादायक वाटू लागल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..विशेषतः महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. रात्रीच्या वेळी लघुशंकेसाठी किंवा अन्य कामांसाठी घराबाहेर पडताना नागरिकांना सतर्क राहावे लागत आहे. गावठाणाच्या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याची शक्यता लक्षात घेता वनविभागाने या भागात नियमित गस्त घालावी, बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे आणि आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...वनविभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यातबोरी बुद्रुक गावठाणातील नंदीवाले वस्तीमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडू नये, यासाठी वनविभागाने बिबट्याच्या वावराचा शोध घेऊन योग्य ती कार्यवाही करावी. तसेच नागरिकांना सतर्कतेबाबत मार्गदर्शन करावे आणि आवश्यकतेनुसार पिंजरा लावण्यासह इतर उपाययोजनांचा विचार करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.