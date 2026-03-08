Junnar Leopard: जुन्नरमधील बिबट्यांचे वनताराकडे स्थलांतर; माणिकडोह केंद्रातून २० बिबटे रवाना

जुन्नर : गेल्या अनेक महिन्यांपासून गुजरातमधील वनतारा येथे बिबट्यांना नेण्यासाठी अखेर मुहूर्त मिळाला. जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रातील २० बिबट्यांना शनिवारी (ता. ७) वनतारा येथे रवाना करण्यात आले. यामध्ये १० नर व १० मादी बिबट्यांचा समावेश आहे..जुन्नर वनविभागाच्या हद्दीत गेल्या १० वर्षांपासून बिबट्यांची मानवावरील हल्ल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. जुन्नर वनविभागातील मानव-बिबट संघर्षाच्या अनुषंगाने अतिसंवेदनशील असलेल्या जुन्नर व शिरूर भागातील पशुधन व मानवांवरील हल्ला झालेल्या संघर्ष क्षेत्रातील बिबट्यांना वनविभागाकडून पकडण्यात आलेले होते..Leopard : बिबट्याच्या रक्तरंजित अध्यायाची पुनरावृत्ती; भीमाशंकरच्या परिसरात ८१ वर्षांपूर्वी १०० जणांचा बळी.या पकडण्यात आलेल्या बिबट्यांना जुन्नर वनविभागांतर्गत असलेल्या माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रामध्ये ठेवण्यात आले होते. माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता केवळ ५० एवढी असल्याने अतिरिक्त बिबट्यांचे भारतातील इतर संरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यासाठी या बिबट निवारा केंद्रातील जवळपास ५० बिबट्यांना गुजरात राज्यातील जामनगर येथे असलेल्या ग्रीन्स झुलॉजिकल रेस्क्यू ॲण्ड रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणजेच वनतारा येथे स्थानांतर करण्याबाबतच्या प्रस्ताव केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली (सी.झेड.ए.) यांना सादर करण्यात आला होता..या प्रस्तावास २० डिसेंबर २०२५ला मंजुरी मिळाली होती. या मंजुरीच्या अनुषंगाने सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर शुक्रवार (ता. ६) ग्रीन्स झुलॉजिकल रेस्क्यू ॲण्ड रिहॅबिलिटेशन सेंटर (वनतारा), जामनगर, गुजरात येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी गौरव श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली २५ सदस्यांचे पथक माणिकडोह येथे दाखल झाले होते..दरम्यान, शासन व प्रशासन स्तरावर राबविलेल्या या मोहिमेमुळे जुन्नर तालुक्यातील मानव-बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी काही प्रमाणात मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच जुन्नर वनविभागामार्फत मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सातत्याने राबविण्यात येत आहेत. नागरिकांनी वनविभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले..Ganesh Naik: बिबट्याच्या हालचालींवर ‘जीपीएस’द्वारे देखरेख, वन विभागाचा यशस्वी प्रयोग.सुसज्ज रेस्क्यू व्हॅनमधून रवानावनविभागाचे पश्चिम प्रदेशचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) डॉ. जितेंद्र रामगावकर व पुणे विभागाचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५० पैकी २० बिबट्यांना वनताराच्या वातानुकूलित व सुसज्ज रेस्क्यू व्हॅनमध्ये रवाना करण्यात आले. या बिबट्यांच्या सुरक्षितपणे स्थानांतर करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पशुवैद्यकीय व तांत्रिक खबरदारी घेण्यात आली असल्याचे वनविभागाच्या वतीने सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.