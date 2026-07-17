Cow Slaughter Case: जुन्नरमध्ये माई मोहल्ल्यात गोवंश कत्तलीवर पोलिसांची धडक कारवाई; २७० किलो गोमांस जप्त, आठ जणांवर गुन्हे दाखल

जुन्नर : जुन्नर शहरातील माई मोहल्ला या ठिकाणी गोवंश कत्तली विरोधात जुन्नर पोलिस ठाण्याकडून कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये गोवंश कत्तल करून ठेवण्यात आलेले 270 किलो एवढ्या वजनाचे गोवंश हस्तगत करण्यात आले आहे. गुरुवार ता. 16 रोजी पहाटेच्या सुमारास सदरची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमध्ये आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून तिघांना अटक करून जुन्नर न्यायालयात सादर केले असता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे तर या कारवाईदरम्यान जुन्नर पोलिस ठाण्यात आर्म अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल असलेला मोहसिन इकबाल अत्तार याची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे अशी माहिती पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांनी दिली. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, गोपनीय सूत्रांकडून शहरातील माई मोहल्ला या वस्तीतील फुरकान इब्राहिम बेपारी याच्या घरामध्ये गोवंश कत्तल करून ठेवण्यात आलेले गोमांस असल्याची माहिती जुन्नर पोलिस ठाण्याला कळली. या माहितीच्या आधारावर उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील व पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक ऋषिकेश तीटमे यांच्या पथकाने गुरुवार ता. 16 रोजी पहाटेच्या सुमारास छापा टाकला. या कारवाईत बेपारी याच्या घरातील एका खोलीमध्ये सुमारे 270 किलो गोमांस आढळून आले..या कारवाईमध्ये घरमालक फुरकान इब्राहिम बेपारी, रेहान दस्तगीर कुरेशी, अदनान अल्ताफ बेपारी, आतिक अहमद कुरेशी सर्व राहणार माई मोहल्ला, जुन्नर यांच्यावर गुन्हा दाखल करून ताब्यात घेण्यात आले तर मुजम्मिल मुतम्मिल कुरेशी,बिलाल दस्तगीर कुरेशी,समीर सोहेल कुरेशी, शरीन इब्राहिम बेपारी यांचा पोलिसांकडून शोध सुरू असून लवकरच त्यांच्या देखील मुसक्या आवळण्यात येतील असे पोलिस निरीक्षक गुंड यांनी सांगितले..यापुढील काळात गोवंश हत्या अथवा गोमांस विक्री करणारे तसेच या कामात त्यांना मदत करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येईल असा इशारा पोलिस निरीक्षक गुंड यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.