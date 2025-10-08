पुणे

Junnar News : जुन्नरला महिलांसाठी दहा, तर खुल्या वर्गासाठी आठ जागा

जुन्नर नगरपरिषदेच्या आरक्षण सोडतीत एकूण वीस जागांपैकी दहा जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.
Junnar Municipal Council reservation draw

सकाळ वृत्तसेवा
जुन्नर - जुन्नर नगर परिषदेच्या दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी (ता. ०८) नगर परिषद सभागृहात उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, निवडणूक नायब तहसीलदार अनंता गवारी, मुख्याधिकारी चरण कोल्हे यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

