Junnar News : जुन्नरला महिलांसाठी दहा, तर खुल्या वर्गासाठी आठ जागा

जुन्नर - जुन्नर नगर परिषदेच्या दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी (ता. ०८) नगर परिषद सभागृहात उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, निवडणूक नायब तहसीलदार अनंता गवारी, मुख्याधिकारी चरण कोल्हे यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. .आरक्षण सोडतीत जुन्नरला महिलांसाठी दहा तर खुल्या वर्गासाठी आठ तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव झाल्या आहेत. नगराध्यक्ष पद ओबीसी महिलेसाठी राखीव आहे.यावेळी माजी नगराध्यक्ष शाम पांडे, उपनगराध्यक्ष दीपेश परदेशी, शिवसेना शहर प्रमुख अविनाश करडीले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष पापा खोत,शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष रउफ खान, माजी नगरसेवक भाऊ कुंभार, समीर भगर, फिरोज पठाण, मधूकर काजळे, नगर परिषदेचे निवडणूक विभाग प्रमुख बाळासाहेब भोसले व कर्मचारी तसेच दर्शन फुलपगार व राजकीय पक्षाचे इच्छुक उमेदवार उपस्थित होते..जुन्नर नगरपरिषदेच्या आरक्षण सोडतीत एकूण वीस जागांपैकी दहा जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. यात प्रत्येकी एक जागा अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांसाठी, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी तीन सर्वसाधारण वर्गातील महिलांना पाच जागा राखीव आहेत. सर्वसाधारण वर्गासाठी आठ व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव आहेत..प्रभाग निहाय आरक्षण पुढील प्रमाणेप्रभाग १ : (१अ) अनुसूचित जमाती (महिला), (१ब) सर्वसाधारण. प्रभाग २ : (२अ) अनुसूचित जाती (महिला), (२ब) सर्वसाधारण. प्रभाग ३:(३अ ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला),(३ ब) सर्वसाधारण. प्रभाग ४: (४अ)सर्वसाधारण (महिला),(४ब) सर्वसाधारण. प्रभाग ५:(५अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला),(५ ब) सर्वसाधारण. प्रभाग ६ :(६अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,(६ब )सर्वसाधारण (महिला). प्रभाग ७ :(७अ) सर्वसाधारण (महिला),(७ब ) सर्वसाधारण. प्रभाग ८ :(८अ )सर्वसाधारण (महिला),(८ ब) सर्वसाधारण. प्रभाग ९ : (९अ ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला),(९ ब) सर्वसाधारण. प्रभाग १०: (१०अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,(१०ब) सर्वसाधारण (महिला).