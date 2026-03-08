Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्..

-पराग जगतापओतूर: ओतूर (ता.जुन्नर) येथील पोलिसांनी उबेर चालकाचा खुन करणाऱ्या आरोपीस अटक केली असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली. यात नासीर अहम्मद सलामतुल्ला अन्सारी वय.२६ मुळ रा. शेरकोट ता. धामपुर जि. बिजनोर राज्य-उत्तर प्रदेश सध्या रा. रूम नं. १७७१, समता नगर, सेक्टर नं. १, ऐरोली नाका, गणेश बार जवळ, नवी मुंबई जि.ठाणे यांचा खून झाला असून याबाबत मयताचा भाऊ मोहम्मद अमिर सलामतुल्ला अन्सारी यांनी ओतूर पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता. या खुनाच्या गुन्ह्यात आरोपी आदर्श चंद्रकांत भालेराव वय २१, रा. संकेश्वर किस्टल सोसायटी, गणेश विदयालया जवळ टिटवाळा ईस्ट ता. कल्याण जि. ठाणे यांस अटक करण्यात आली आहे..inspiring Story: गोसेवा-योगसेवेच्या माध्यमातून समाजसेवेचा ध्यास; बार्शीच्या अंजली कोकणे यांनी गोशाळेतून निवडली वेगळी वाट, गीर, खिलार गाईंचा करतात सांभाळ!.याबाबत अधिक माहिती अशी की ता.५ मार्च ते ता.७ मार्च दरम्यान सितेवाडी गावच्या हद्दीत गणेशखिंड घाटामध्ये पांढऱ्या रंगाची ईर्टीगा गाडी क्र. एम.एच.०३ डी.व्ही. ६४०३ यावरील चालक नासीर अहम्मद सलामतुल्ला अन्सारी याचा अज्ञात व्यक्तीने खून केला असल्याबाबतची फिर्याद मयताचा भाऊ मोहम्मद अमिर सलामतुल्ला अन्सारी याने ओतूर पोलिसात रविवार ८ मार्च रोजी दाखल केली..ओतूर पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्ह्याचा तपास चालू केला असता ईटींगा गाडी बाबत उबेर कंपनिकडे माहिती काढली असता ता.५ मार्च रोजी दुपारी अंदाजे ३ वा. सदरची गाडी आदर्श भालेराव याने टिटवाळा ते जुन्नर अशी बुकींग केली असल्याची माहिती मिळाली. सदरच्या गाडीचे जी.पी.एस चेक केले असता सदरची गाडी ही जुन्नर या ठिकाणी न जाता गणेश खिंडीत मयताची बॉडी ज्या ठिकाणी मिळाली आहे त्या ठिकाणापासुन काही अंतरावर जावुन पुन्हा पाठीमागे येवुन टिटवाळा या ठिकाणी थांबली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे..सदरची गाडी आदर्श भालेराव याने बुकींग केली असुन गाडी बेवारस मिळुन आल्यानंतर त्यात मोठया प्रमाणात रक्ताचे डाग मिळुन आल्याने स्थानिक गुन्हे शाखा ठाणे ग्रामीण यांनी गुन्हा दाखल करण्यापुर्वी तपास केला असता सदरचा खुनाचा गुन्हा आदर्श भालेराव याने केला असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने त्यास ता.०८ मार्च रोजी ताब्यात घेतले असता त्याने गुन्हयाची कबुली दिली आहे..Women Athletes Success: नगरच्या कन्यांची क्रीडांगणावर सुवर्ण झेप; जिद्द, चिकाटीमुळे उल्लेखनीय कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजावाजा!. सदरची कारवाई पोलिस अधीक्षक पुणे ग्रामीणचे संदिपसिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे ,जुन्नर उपविभागीय अधिकारी धनंजय पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली ओतूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक एल जी दाटे, पोलिस उपनिरीक्षक संदिप आमणे, पोलिस हवालदार नरेंद्र गोराणे, नामदेव बांबळे, बाळशिराम भवारी, देविदाव खेडकर, भरत सुर्यवंशी, रोहीत बोंबले यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.